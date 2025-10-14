Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου της νίκης Κεραμέως που φέρνουν στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα την 13ωρη εργασία.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς

Τα κόμματα μιλούν ανοιχτά για συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς που εισάγει το «τερατούργημα» του υπουργείου Εργασίας και καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

«Αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συνθήκες φθηνής απασχόλησης χαμηλής παραγωγικότητας και μείωση αγοραστικής δύναμης. Πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ», είπε αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ζήτησε να γίνει δεκτή η τροπολογία της Χαριλάου Τρικούπη για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Με την τροπολογία μας προτείνουμε και διεκδικούμε τον ορισμό του κατώτατου μισθού μετά από διάλογο με κοινωνικούς εταίρους, όπως ορίζει ο ευρωπαϊκός κανόνας και κάνουν ήδη και άλλες χώρες της ΕΕ», είπε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Υπερασπιζόμαστε τη δυνατότητα η εργασία να είναι ο δρόμος που οδηγεί σε μια καλή ζωή», είπε με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει: «Είναι ένα εργασιακό τερατούργημα της κυβέρνησης να το αποσύρετε αλλιώς το ΚΚΕ θα καταθέσει ονομαστική. Ελπίζω όσο διαρκούν οι διαδηλώσεις έξω, η “ευπρέπεια” του πρωθυπουργού να μην είναι προάγγελος βίαιης καταστολής», σημείωσε με νόημα.

«Η Ολομέλεια δεν θα έπρεπε να συζητά ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Είναι ντροπή, οπισθοδρόμηση. Δεν είναι δυνατόν να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης των βουλευτών της χώρας το 13ωρο», είπε η Έφη Αχτσιόγλου από τη ΝΕΑΡ, με την Ελένη Καραγεωργοπούλου από τη Πλεύση να χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο κόλαφο για το σύνολο των εργαζομένων.

Απαντώντας, η παριστάμενη υπουργός, Νίκη Κεραμέως απέφυγε κάθε αναφορά στις ρυθμίσεις για το 13ωρο και υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο προβάλλοντας θετικές μεν διατάξεις αλλά επουσιώδεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική επικαλούμενη τη μείωση της ανεργίας στο 8% και προειδοποίησε πως η πλειοψηφία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο των προωθούμενων διατάξεων.

«Υπάρχουν σημαντικές διατάξεις ενισχυτικές των εργαζόμενων – ακατάσχετο και ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής άδεια, επέκταση άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες (κτλ). Είναι κακό να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις;», σημείωσε.