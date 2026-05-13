Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Γερουσία ψήφισε την Τετάρτη την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σηματοδοτώντας μια νίκη για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση με τον απερχόμενο πρόεδρο της Fed Τζέρομ Πάουελ και έχει παροτρύνει την κεντρική τράπεζα να μειώσει δραστικά τα επιτόκια.

Η ψηφοφορία έληξε με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά, με τον γερουσιαστή tvn Dhmokratik;vn Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια να προσχωρεί στους Ρεπουμπλικάνους για να υποστηρίξει την επικύρωση του Γουόρς, όπως αναφέρει το CBS.

Η τετραετής θητεία του Γουόρς ως προέδρου της Fed θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed προς το παρόν.

Νωρίτερα φέτος, οι προσπάθειες του υπουργείου Δικαιοσύνης να διεξαγάγει ποινική έρευνα εναντίον του Πάουελ προκάλεσαν ανησυχία σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα αρνηθούν την υποστήριξή τους έως ότου η έρευνα αποσυρθεί. Οι εισαγγελείς εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους τον Απρίλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επικύρωση του Γουόρς .

Ο Γουόρς επικυρώθηκε ξεχωριστά την Τρίτη ως μέλος του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Fed για θητεία που λήγει το 2040.

Ποιος είναι ο νέος διοικητής της Fed

Ο Γουόρς διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από το 2006 έως το 2011. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως ερευνητής στο Hoover Institution του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και ως εταίρος στο προσωπικό επενδυτικό γραφείο του δισεκατομμυριούχου Στάνλεϊ Ντράκενμιλλερ .

Ο νέος πρόεδρος έχει ασκήσει κριτική στην Fed τα τελευταία χρόνια, ζητώντας «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα και αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την αύξηση του πληθωρισμού μετά την πανδημία του COVID, την προσέγγισή της στη ρύθμιση των τραπεζών και το μέγεθος του ισολογισμού της.

Ο Γουόρς είχε επίσης μειοψηφήσει υπέρ της μείωσης των επιτοκίων πέρυσι, σύμφωνα με τις επιθυμίες του Τραμπ. Πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει, ωστόσο, ότι ο Γουάρς είχε υιοθετήσει στο παρελθόν σκληροπυρηνική στάση όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, δηλαδή έδινε έμφαση στους κινδύνους πληθωρισμού και τείνε να προτιμά τα υψηλότερα επιτόκια.

Ο Τραμπ δεν είναι βεβαίως ο πρώτος πρόεδρος που επιθυμεί η Fed να μειώσει τα επιτόκια προκειμένου να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά η έμφαση που δίνει στο θέμα αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το αν η Fed θα διατηρήσει την παραδοσιακή της ανεξαρτησία. Σε ακρόαση επιβεβαίωσης από τη Γερουσία τον περασμένο μήνα, ο Γουάρς υποσχέθηκε να είναι «ανεξάρτητος παράγοντας» και δήλωσε: «Η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής είναι ουσιαστική».

Οι πιέσεις του Τραμπ στην προηγούμενη διοίκηση της fed

Υπό την ηγεσία του Πάουελ, η Fed έχει υιοθετήσει μια προσεκτική στάση όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων, μετά την απότομη αύξηση που επέφερε το 2022 και το 2023, φοβούμενη ότι θα προκαλέσει νέα έξαρση του πληθωρισμού. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ο οποίος έχει αποκαλέσει τον Πάουελ «βλάκα», «πεισματάρη» και «κύριο Πολύ Αργά».

Στη συνέχεια, νωρίτερα φέτος, η Fed έλαβε κλήσεις από το μεγάλο δικαστικό σώμα στο πλαίσιο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Πάουελ ισχυρίστηκε ότι η έρευνα ήταν μέρος μιας εκστρατείας πίεσης για να τον εκφοβίσουν ώστε να μειώσει τα επιτόκια, αλλά οι εισαγγελείς επέμειναν ότι επρόκειτο για νόμιμη έρευνα σχετικά με ένα δαπανηρό έργο ανακαίνισης κτιρίου της Fed και πιθανές ψευδείς δηλώσεις του Πάουελ κατά τη μαρτυρία του ενώπιον της Γερουσίας σχετικά με την κατασκευή.

Ένας δικαστής τάχθηκε στο πλευρό της Fed, ακυρώνοντας τις κλήσεις και κρίνοντας ότι ο σκοπός τους ήταν να «παρενοχλήσουν» τον Πάουελ.

Η έρευνα αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ να αντικαταστήσει τον Πάουελ. Ο γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα αρνήθηκε να ψηφίσει οποιονδήποτε υποψήφιο της Fed από την Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας — συμπεριλαμβανομένου του Γουόρς — έως ότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσύρει την έρευνα, την οποία ο Τίλις χαρακτήρισε «ψευδή».

Ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο του 2% της Fed

Η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρρο έκλεισε την έρευνα τον περασμένο μήνα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να την ξαναρχίσει αν από την εξέταση του γενικού επιθεωρητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας διαπιστωθούν παρατυπίες. Αυτό ικανοποίησε τον Τίλις, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση του Γουόρς από τη Γερουσία, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ο Γουόρς αναλαμβάνει τα ηνία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, την ώρα που αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν. Ο Πάουελ αναφέρθηκε στο Ιράν όταν η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed, η οποία καθορίζει τα επιτόκια, ψήφισε τον περασμένο μήνα να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο-στόχο της για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

«Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επιτείνει αυτή την αβεβαιότητα», δήλωσε ο Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο μήνα.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του 2022, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει τον στόχο του 2% της Fed, ενώ έχει σημειώσει απότομη άνοδο λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές πότε ή αν η κεντρική τράπεζα θα κρίνει σκόπιμο να μειώσει τα επιτόκια. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε επίσης σχετικά χαμηλό και η έκθεση για την απασχόληση του Απριλίου ήταν θετική.

Ποιός αποφασίζει για την μείωση των επιτοκίων

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων φέτος είναι κάτω του 50%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα κατανοούσε αν η Fed αποφασίσει να «περιμένει μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση» πριν μειώσει τα επιτόκια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, συνεχίζει να ζητάει μειώσεις επιτοκίων.

Ανεξάρτητα από την άποψη του Γουόρς για το θέμα, ο έλεγχός του επί των επιτοκίων δεν θα είναι απόλυτος. Ενώ ο πρόεδρος της Fed έχει συνήθως μεγάλη επιρροή στο FOMC, ο πρόεδρος είναι επίσημα μόνο ένα από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Η επιτροπή αποτελείται από πέντε προέδρους περιφερειακών τραπεζών της Fed που δεν διορίζονται από τον πρόεδρο, μαζί με τους επτά διοικητές της Fed. Επί του παρόντος, τρεις διοικητές είναι υποψήφιοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Γουόρς, ο οποίος αντικατέστησε έναν υποψήφιο του Τραμπ και τρεις ήταν υποψήφιοι του Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να απολύσει την υποψήφια του Μπάιντεν, Λίσα Κουκ, αλλά η κίνηση αυτή έχει μέχρι στιγμής μπλοκαριστεί από τα δικαστήρια.

Ο Πάουελ θα παραμείνει μέχρι να κλείσει η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης

Και μετά υπάρχει ο Πάουελ. Αρχικά διορισμένος από τον Ομπάμα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, προήχθη σε πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και επανεξελέγη κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν.

Οι πρόεδροι της Fed συνήθως αποχωρούν από το διοικητικό συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει στην κεντρική τράπεζα έως ότου η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία θεωρεί απειλή για την ανεξαρτησία της Fed «τελειώσει οριστικά».

Τον περασμένο μήνα, ο Πάουελ δήλωσε ότι θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο «για ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί». Ωστόσο, είπε ότι σκοπεύει να διατηρήσει «χαμηλό προφίλ».

«Σέβομαι το ρόλο του προέδρου», δήλωσε ο Πάουελ, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του ως απλός διοικητής της Fed, «συμπάσχει πραγματικά με το πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτή την ομάδα, και πάντα ένιωθα ότι δεν θέλω να προσθέσω επιπλέον δυσκολίες χωρίς λόγο».