Οι χώρες που διαπραγματεύονται μια νέα διεθνή σύμβαση για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να υιοθετήσουν υποχρεωτικές προδιαγραφές για ζητήματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η κοινωνική ασφάλιση, υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW) σε έκθεσή της που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO, OIT) προβλέπουν να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για μια τέτοια σύμβαση -με στόχο να προστατεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκουν εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες – κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΟΕ που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο μήνα στη Γενεύη.

«Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν συνοδεύονται από καμιά από τις προστασίες που απολαμβάνουν οι συνήθεις θέσεις εργασίας», υπογράμμισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λένα Σιμέ, ερευνήτρια για θέματα φτώχειας και ανισότητας στο τμήμα Οικονομικής Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του HRW.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες «οικοδόμησαν ένα οικονομικό μοντέλο που παρακάμπτει τις κοινωνικές προστασίες και μεταφέρει τους κινδύνους και τα κόστη τους εργαζομένους», πρόσθεσε.

Πόσοι εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγιζε το 2023 ότι υπήρχαν έως 435 εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονταν γι’ αυτού του τύπου της επιχειρήσεις στον κόσμο.

Σε έκθεση με τίτλο «Αλγόριθμοι της εκμετάλλευσης: παραβιάσεις δικαιωμάτων στην οικονομία της εργασίας on-demand και παγκόσμια μάχη για την αλλαγή», η Σιμέ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από τις εφαρμογές ελέγχουν την εργασία στις πλατφόρμες μέσω αλγορίθμων οι οποίοι κατανέμουν καθήκοντα, καθορίζουν αμοιβές, αξιολογούν τις επιδόσεις και φθάνουν μέχρι να απολύουν εργαζομένους.

Το μοντέλο αυτό προσφέρει «υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κίνδυνο» στις εν λόγω επιχειρήσεις, όμως «οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν ξαναγράψει τους κανόνες της εργασίας» για τους εργαζομένους τους οποίους απασχολούν, επισημαίνει στην έκθεση αυτή η ερευνήτρια.

Αν και ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τα καθήκοντα και τις αμοιβές, οι πλατφόρμες θεωρούν πως οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι μάλλον, παρά μισθωτοί, κάτι που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τις απαιτήσεις σχετικά με τον ελάχιστο μισθό, την ασφάλεια στο χώρο δουλειάς και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνει το HRW.

Πολλές ώρες εργασίας, απρόβλεπτη η αμοιβή

Η μη κυβερνητική οργάνωση έθεσε ερωτήσεις σε εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, η Κένυα και ο Λίβανος.

Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για πολλές ώρες εργασίας, για μια αμοιβή που είναι απρόβλεπτη και μειώνεται, καθώς και για σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και συχνά απουσία κοινωνικής προστασίας ή αρωγής σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.

Το HRW καλεί συνεπώς τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους, κυρίως τον κατώτατο μισθό και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα οι κυβερνήσεις θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους», τονίζει η Σιμέ.

«Οφείλουν να εγγυηθούν ότι η εργασία στην πλατφόρμα έχει δίκαιη αμοιβή, ασφάλεια και κοινωνική προστασία και δεν επικρατεί η εκμετάλλευση», καταλήγει.