Τέλος ο Πύργος Τραμπ στην Αυστραλία

Τα σχέδια για έναν Πύργο Τραμπ αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια,) στο Κουίνσλαντ ακυρώθηκαν, με έναν Αυστραλό κατασκευαστή να κατηγορεί τo «τοξικό» brand και τον πόλεμο στο Ιράν για την κατάρρευση του έργου.

Αυτό έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, με ισχυρισμούς ότι το πολυτελές ξενοδοχείο 91 ορόφων στην Gold Coast θα είναι το ψηλότερο κτίριο στην Αυστραλία, με ύψος 335 μέτρα, αναφέρει το BBC.

Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο έχουν διαγραφεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Τραμπ, με έναν εκπρόσωπο να λέει ότι ο κατασκευαστής δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Η Altus Property Group αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς και υποστήριξε ότι το έργο θα συνεχιστεί με άλλες μάρκες πολυτελείας ως επιλογές.

«Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το εμπορικό σήμα Τραμπ ήταν ολοένα και πιο τοξικό στην Αυστραλία», δήλωσε στο BBC ο Ντέιβιντ Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Altus Property.

«Πριν από λίγο καιρό ξέραμε ότι είχε έρθει η ώρα να…χωρίσουμε. Δεν επρόκειτο για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων. Υπάρχουν άλλες επιλογές για μάρκες πολυτελείας. Το έργο είναι ενεργό», συμπλήρωσε ο ίδιος/

Ο ενθουσιασμός Τραμπ για πύργο στην Αυστραλία

Μια εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ ενθουσιασμένος» για το έργο, αλλά βασίστηκε στην «εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων από τον συνεργάτη σε σχέση με την αδειοδότηση».

«Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και κενών υποσχέσεων για ένα υποτιθέμενο έργο 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Altus Property Group δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την πιο βασική οικονομική υποχρέωση που οφειλόταν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας», δήλωσε στο BBC η Κίμπερλι Μπένζα, διευθύντρια εκτελεστικών λειτουργιών του Οργανισμού Τραμπ.

«Η προσπάθεια του κ. Γιανγκ να αναφερθεί σε ορισμένα παγκόσμια γεγονότα για τον τερματισμό της συμφωνίας μας είναι απλώς ένα τέχνασμα για να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του αθετήσεις και αποτυχίες».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία προσβλέπει στην «εξερεύνηση άλλων πιθανών έργων και στην άμεση μεταφορά ενός ακινήτου του Τραμπ στην Αυστραλία».

Ο δήμαρχος της Γκολντ Κόουστ, Τομ Τέιτ, δήλωσε ότι το τοπικό συμβούλιο δεν είχε λάβει αίτηση ανάπτυξης για την τοποθεσία και το έργο ήταν «μια συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών».

Αναφορικά με την κατάρρευση της συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις «έδειξε» τα περιθώρια κέρδους.

«Ο Οργανισμός Τραμπ θέλει πολύ περισσότερα για την επωνυμία του όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία του και το ποσοστό απόδοσης», δήλωσε ο Τέιτ στο Australian Broadcasting Corporation.

Όταν ανακοινώθηκε το έργο κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Έρικ Τραμπ – εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ και δεύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ – δήλωσε ότι ήταν η πρώτη επίσημη απόβαση της εταιρείας στην Αυστραλία, φέρνοντας «το κύρος και τη γοητεία μιας παγκόσμιας κλάσης μάρκας πολυτελείας» στη χώρα.

Η κατασκευή επρόκειτο να ξεκινήσει τον Αύγουστο, με το κτίριο να διαθέτει 285 δωμάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και καταστήματα, εστιατόρια και ένα αποκλειστικό beach club.

Το έργο έχει διχάσει τους ντόπιους, με ένα έγγραφο κατά της ανέγερσής του να συγκεντρώνει περισσότερες από 120.000 υπογραφές, ενώ ένα άλλο που υποστήριζε τη συμφωνία είχε περίπου 3.600 υπογραφές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ot.gr