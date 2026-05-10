Για εκατομμύρια γυναίκες σε όλες τις ΗΠΑ, η μητρότητα συνοδεύεται από ένα οικονομικό βάρος που αρχίζει πολύ πριν από τη γέννηση του μωρού και συνεχίζεται για χρόνια μετά.

Από τις προγεννητικές επισκέψεις και τα νοσοκομειακά έξοδα μέχρι τη φροντίδα των παιδιών και την άμισθη άδεια μητρότητας, η ανατροφή ενός παιδιού στην Αμερική είναι σημαντικά πιο δαπανηρή από ό,τι σε πολλές άλλες πλούσιες χώρες.

Ενώ η μητρότητα συχνά γιορτάζεται ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής, η πραγματικότητα για πολλές αμερικανικές οικογένειες είναι ότι μπορεί επίσης να επιφέρει συντριπτική οικονομική πίεση.

Σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνουν τις οικογένειες με το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ευθύνης.

Ακόμη και όσοι διαθέτουν ασφάλιση υγείας συχνά αντιμετωπίζουν ιατρικά έξοδα που ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ταυτόχρονα, η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανησυχητικά ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, ιδίως μεταξύ των μαύρων γυναικών, αποκαλύπτοντας βαθιές ανισότητες στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Καθώς οι Αμερικανοί γιορτάζουν τη Γιορτή της Μητέρας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μητέρες αναδεικνύουν ένα ευρύτερο εθνικό ζήτημα: σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, η γέννηση ενός παιδιού μπορεί ακόμα να οδηγήσει τις οικογένειες στο χρέος και στην οικονομική αστάθεια.

Το αυξανόμενο κόστος του τοκετού στις ΗΠΑ

Ο τοκετός στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές εμπειρίες στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα νοσοκομειακά έξοδα ποικίλλουν ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη, τους νόμους της πολιτείας και το αν οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών θεωρούνται «εντός δικτύου» ή «εκτός δικτύου».

Οι πάροχοι εντός δικτύου συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές, ενώ οι πάροχοι εκτός δικτύου μπορούν να χρεώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Αν και περίπου το 92% των Αμερικανών είχε ασφαλιστική κάλυψη υγείας το 2023, πολλές ασφαλισμένες μητέρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά έξοδα που καλύπτουν από την τσέπη τους.

Σύμφωνα με την FAIR Health, η εθνική μέση χρέωση εντός δικτύου για έναν φυσιολογικό τοκετό υπερβαίνει τα 15.000 δολάρια, ενώ μια καισαρική τομή κοστίζει κατά μέσο όρο πάνω από 19.000 δολάρια. Τα έξοδα είναι ακόμη υψηλότερα σε ορισμένες πολιτείες. Στην Αλάσκα, για παράδειγμα, ένας φυσιολογικός τοκετός μπορεί να κοστίσει πάνω από 29.000 δολάρια, ενώ μια καισαρική τομή μπορεί να ξεπεράσει τα 39.000 δολάρια.

Για τις μητέρες που δεν διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, αυτά τα έξοδα μπορούν να γίνουν καταστροφικά.

Στη Νεβάδα, ένας τοκετός με καισαρική τομή μπορεί να ξεπεράσει τα 72.000 δολάρια, ενώ στην Καλιφόρνια η ίδια επέμβαση μπορεί να κοστίσει πάνω από 66.000 δολάρια.

Μητρική θνησιμότητα και φυλετική ανισότητα

Οι οικονομικές προκλήσεις που περιβάλλουν τον τοκετό συνοδεύονται από ένα άλλο σοβαρό ζήτημα: τη μητρική θνησιμότητα.

Παρά τον πλούτο και την προηγμένη ιατρική τεχνολογία της, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι ΗΠΑ κατέγραψαν 18,6 θανάτους μητέρων ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις.

Συγκριτικά, χώρες όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και η Ιταλία αναφέρουν λιγότερους από τρεις θανάτους ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις.

Οι ανισότητες γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές όταν λαμβάνεται υπόψη η φυλή.

Οι μαύρες γυναίκες στην Αμερική έχουν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από επιπλοκές σχετικές με τον τοκετό σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες.

Το 2023, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας για τις μαύρες γυναίκες έφτασε τις 50,3 θανάτους ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις, σε σύγκριση με 14,5 για τις λευκές γυναίκες και 12,4 για τις ισπανόφωνες γυναίκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν διάφορους παράγοντες πίσω από αυτές τις ανισότητες, όπως η άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ο συστημικός ρατσισμός, η οικονομική ανισότητα και οι διαφορές στην ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης που λαμβάνουν οι μειονοτικές κοινότητες.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η μητρότητα στην Αμερική δεν είναι μόνο δαπανηρή, αλλά, για ορισμένες γυναίκες, επικίνδυνα άνιση.

Η έλλειψη αμειβόμενης άδειας μητρότητας

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πλούσιες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγγυώνται αμειβόμενη άδεια μητρότητας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη προσφέρουν αρκετούς μήνες — και μερικές φορές περισσότερο από ένα έτος — αμειβόμενης άδειας που χρηματοδοτείται από εθνικά κοινωνικά προγράμματα.

Αντίθετα, οι Αμερικανίδες μητέρες συχνά εξαρτώνται από άδεια χωρίς αποδοχές, παροχές από τον εργοδότη ή προσωπικές αποταμιεύσεις.

Ο Νόμος για την Οικογενειακή και Ιατρική Άδεια του 1993 εγγυάται στους δικαιούχους εργαζόμενους έως και 12 εβδομάδες άδειας χωρίς αποδοχές, αλλά εκατομμύρια Αμερικανών είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πάρουν άδεια χωρίς εισόδημα.

Η Jade, μια 43χρονη αφροαμερικανίδα μητέρα από το Σικάγο, περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψει στη δουλειά λίγο μετά τον τοκετό.

Αν και ο εργοδότης της παρείχε 12 εβδομάδες αμειβόμενης άδειας με το 60% του μισθού της, ακολουθούμενες από τέσσερις εβδομάδες χωρίς αμοιβή, εξακολουθούσε να αισθάνεται πίεση να επιστρέψει πριν να είναι συναισθηματικά έτοιμη.

«Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο στο σπίτι με το νεογέννητο μωρό μου», εξήγησε. «Αλλά ανησυχούσα ότι η δουλειά μου δεν θα ήταν πια εκεί αν έμενα μακριά για περισσότερο καιρό».

Τα έξοδα του τοκετού της ξεπέρασαν τα 46.000 δολάρια, με 18.000 δολάρια να πληρώνονται από την τσέπη της. Όπως πολλές Αμερικανίδες μητέρες, η Jade αντιμετώπισε τόσο συναισθηματική όσο και οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της.

Εν τω μεταξύ, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία προσφέρουν πολύ πιο γενναιόδωρα συστήματα άδειας μητρότητας και γονικής άδειας. Η Βουλγαρία παρέχει σχεδόν 59 εβδομάδες άδειας με το 90% του μισθού της γυναίκας, τονίζοντας την αντίθεση μεταξύ των πολιτικών των ΗΠΑ και εκείνων άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Τα έξοδα φροντίδας των παιδιών συνεχίζουν την οικονομική πίεση

Για πολλές οικογένειες, η οικονομική πίεση δεν τελειώνει μετά τον τοκετό. Η φροντίδα των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις πιο ακριβές στον κόσμο.

Το 2023, τα ζευγάρια ξόδεψαν περίπου το 40% του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματός τους για τη φροντίδα των παιδιών, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κρατικές επιδοτήσεις και τα δημόσια προγράμματα φροντίδας παιδιών μειώνουν σημαντικά αυτά τα κόστη.

Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, τα έξοδα φροντίδας παιδιών είναι σχεδόν μηδενικά για πολλές οικογένειες.

Ορισμένοι γονείς βασίζονται σε μέλη της οικογένειας για να μειώσουν τα έξοδα. Η Jade κατάφερε να φροντίσει τα παιδιά της βασιζόμενη στην πεθερά της, πριν προσλάβει αργότερα μια νταντά. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι οικογένειες πρόσβαση σε συγγενείς που μπορούν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αναγκάζονται να λαμβάνουν δύσκολες οικονομικές αποφάσεις.

Ένα σύστημα υπό πίεση

Οι εμπειρίες των μητέρων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτουν ένα σύστημα όπου η υγειονομική περίθαλψη, η άδεια μητρότητας και η φροντίδα των παιδιών συχνά αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν επαρκώς τις οικογένειες.

Ενώ η μητρότητα γιορτάζεται πολιτισμικά, πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι δεν έχουν οικονομική και συναισθηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της πρώιμης μητρότητας.

Καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, την αμειβόμενη άδεια και τη φροντίδα των παιδιών, οι εμπειρίες των Αμερικανίδων μητέρων θέτουν ένα σημαντικό ερώτημα: η δημιουργία οικογένειας πρέπει να απαιτεί τη θυσία της οικονομικής ασφάλειας;