newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10 Μαΐου 2026, 21:20

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για εκατομμύρια γυναίκες σε όλες τις ΗΠΑ, η μητρότητα συνοδεύεται από ένα οικονομικό βάρος που αρχίζει πολύ πριν από τη γέννηση του μωρού και συνεχίζεται για χρόνια μετά.

Από τις προγεννητικές επισκέψεις και τα νοσοκομειακά έξοδα μέχρι τη φροντίδα των παιδιών και την άμισθη άδεια μητρότητας, η ανατροφή ενός παιδιού στην Αμερική είναι σημαντικά πιο δαπανηρή από ό,τι σε πολλές άλλες πλούσιες χώρες.

Ενώ η μητρότητα συχνά γιορτάζεται ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής, η πραγματικότητα για πολλές αμερικανικές οικογένειες είναι ότι μπορεί επίσης να επιφέρει συντριπτική οικονομική πίεση.

Σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνουν τις οικογένειες με το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ευθύνης.

Ακόμη και όσοι διαθέτουν ασφάλιση υγείας συχνά αντιμετωπίζουν ιατρικά έξοδα που ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ταυτόχρονα, η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανησυχητικά ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, ιδίως μεταξύ των μαύρων γυναικών, αποκαλύπτοντας βαθιές ανισότητες στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Καθώς οι Αμερικανοί γιορτάζουν τη Γιορτή της Μητέρας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μητέρες αναδεικνύουν ένα ευρύτερο εθνικό ζήτημα: σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, η γέννηση ενός παιδιού μπορεί ακόμα να οδηγήσει τις οικογένειες στο χρέος και στην οικονομική αστάθεια.

Το αυξανόμενο κόστος του τοκετού στις ΗΠΑ

Ο τοκετός στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές εμπειρίες στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα νοσοκομειακά έξοδα ποικίλλουν ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη, τους νόμους της πολιτείας και το αν οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών θεωρούνται «εντός δικτύου» ή «εκτός δικτύου».

Οι πάροχοι εντός δικτύου συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές, ενώ οι πάροχοι εκτός δικτύου μπορούν να χρεώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Αν και περίπου το 92% των Αμερικανών είχε ασφαλιστική κάλυψη υγείας το 2023, πολλές ασφαλισμένες μητέρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά έξοδα που καλύπτουν από την τσέπη τους.

Σύμφωνα με την FAIR Health, η εθνική μέση χρέωση εντός δικτύου για έναν φυσιολογικό τοκετό υπερβαίνει τα 15.000 δολάρια, ενώ μια καισαρική τομή κοστίζει κατά μέσο όρο πάνω από 19.000 δολάρια. Τα έξοδα είναι ακόμη υψηλότερα σε ορισμένες πολιτείες. Στην Αλάσκα, για παράδειγμα, ένας φυσιολογικός τοκετός μπορεί να κοστίσει πάνω από 29.000 δολάρια, ενώ μια καισαρική τομή μπορεί να ξεπεράσει τα 39.000 δολάρια.

Για τις μητέρες που δεν διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, αυτά τα έξοδα μπορούν να γίνουν καταστροφικά.

Στη Νεβάδα, ένας τοκετός με καισαρική τομή μπορεί να ξεπεράσει τα 72.000 δολάρια, ενώ στην Καλιφόρνια η ίδια επέμβαση μπορεί να κοστίσει πάνω από 66.000 δολάρια.

Μητρική θνησιμότητα και φυλετική ανισότητα

Οι οικονομικές προκλήσεις που περιβάλλουν τον τοκετό συνοδεύονται από ένα άλλο σοβαρό ζήτημα: τη μητρική θνησιμότητα.

Παρά τον πλούτο και την προηγμένη ιατρική τεχνολογία της, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι ΗΠΑ κατέγραψαν 18,6 θανάτους μητέρων ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις.

Συγκριτικά, χώρες όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και η Ιταλία αναφέρουν λιγότερους από τρεις θανάτους ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις.

Οι ανισότητες γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές όταν λαμβάνεται υπόψη η φυλή.

Οι μαύρες γυναίκες στην Αμερική έχουν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από επιπλοκές σχετικές με τον τοκετό σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες.

Το 2023, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας για τις μαύρες γυναίκες έφτασε τις 50,3 θανάτους ανά 100.000 ζωντανές γεννήσεις, σε σύγκριση με 14,5 για τις λευκές γυναίκες και 12,4 για τις ισπανόφωνες γυναίκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν διάφορους παράγοντες πίσω από αυτές τις ανισότητες, όπως η άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ο συστημικός ρατσισμός, η οικονομική ανισότητα και οι διαφορές στην ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης που λαμβάνουν οι μειονοτικές κοινότητες.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η μητρότητα στην Αμερική δεν είναι μόνο δαπανηρή, αλλά, για ορισμένες γυναίκες, επικίνδυνα άνιση.

Η έλλειψη αμειβόμενης άδειας μητρότητας

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πλούσιες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγγυώνται αμειβόμενη άδεια μητρότητας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη προσφέρουν αρκετούς μήνες — και μερικές φορές περισσότερο από ένα έτος — αμειβόμενης άδειας που χρηματοδοτείται από εθνικά κοινωνικά προγράμματα.

Αντίθετα, οι Αμερικανίδες μητέρες συχνά εξαρτώνται από άδεια χωρίς αποδοχές, παροχές από τον εργοδότη ή προσωπικές αποταμιεύσεις.

Ο Νόμος για την Οικογενειακή και Ιατρική Άδεια του 1993 εγγυάται στους δικαιούχους εργαζόμενους έως και 12 εβδομάδες άδειας χωρίς αποδοχές, αλλά εκατομμύρια Αμερικανών είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πάρουν άδεια χωρίς εισόδημα.

Η Jade, μια 43χρονη αφροαμερικανίδα μητέρα από το Σικάγο, περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψει στη δουλειά λίγο μετά τον τοκετό.

Αν και ο εργοδότης της παρείχε 12 εβδομάδες αμειβόμενης άδειας με το 60% του μισθού της, ακολουθούμενες από τέσσερις εβδομάδες χωρίς αμοιβή, εξακολουθούσε να αισθάνεται πίεση να επιστρέψει πριν να είναι συναισθηματικά έτοιμη.

«Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο στο σπίτι με το νεογέννητο μωρό μου», εξήγησε. «Αλλά ανησυχούσα ότι η δουλειά μου δεν θα ήταν πια εκεί αν έμενα μακριά για περισσότερο καιρό».

Τα έξοδα του τοκετού της ξεπέρασαν τα 46.000 δολάρια, με 18.000 δολάρια να πληρώνονται από την τσέπη της. Όπως πολλές Αμερικανίδες μητέρες, η Jade αντιμετώπισε τόσο συναισθηματική όσο και οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της.

Εν τω μεταξύ, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία προσφέρουν πολύ πιο γενναιόδωρα συστήματα άδειας μητρότητας και γονικής άδειας. Η Βουλγαρία παρέχει σχεδόν 59 εβδομάδες άδειας με το 90% του μισθού της γυναίκας, τονίζοντας την αντίθεση μεταξύ των πολιτικών των ΗΠΑ και εκείνων άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης | 10 Μαΐου 2026
Μέσω Al Jazeera

Τα έξοδα φροντίδας των παιδιών συνεχίζουν την οικονομική πίεση

Για πολλές οικογένειες, η οικονομική πίεση δεν τελειώνει μετά τον τοκετό. Η φροντίδα των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις πιο ακριβές στον κόσμο.

Το 2023, τα ζευγάρια ξόδεψαν περίπου το 40% του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματός τους για τη φροντίδα των παιδιών, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κρατικές επιδοτήσεις και τα δημόσια προγράμματα φροντίδας παιδιών μειώνουν σημαντικά αυτά τα κόστη.

Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, τα έξοδα φροντίδας παιδιών είναι σχεδόν μηδενικά για πολλές οικογένειες.

Ορισμένοι γονείς βασίζονται σε μέλη της οικογένειας για να μειώσουν τα έξοδα. Η Jade κατάφερε να φροντίσει τα παιδιά της βασιζόμενη στην πεθερά της, πριν προσλάβει αργότερα μια νταντά. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι οικογένειες πρόσβαση σε συγγενείς που μπορούν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αναγκάζονται να λαμβάνουν δύσκολες οικονομικές αποφάσεις.

Ένα σύστημα υπό πίεση

Οι εμπειρίες των μητέρων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτουν ένα σύστημα όπου η υγειονομική περίθαλψη, η άδεια μητρότητας και η φροντίδα των παιδιών συχνά αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν επαρκώς τις οικογένειες.

Ενώ η μητρότητα γιορτάζεται πολιτισμικά, πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι δεν έχουν οικονομική και συναισθηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της πρώιμης μητρότητας.

Καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, την αμειβόμενη άδεια και τη φροντίδα των παιδιών, οι εμπειρίες των Αμερικανίδων μητέρων θέτουν ένα σημαντικό ερώτημα: η δημιουργία οικογένειας πρέπει να απαιτεί τη θυσία της οικονομικής ασφάλειας;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Χαμογέλα και Πάλι! 10.05.26

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Σύνταξη
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies