Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!

Μεγάλος Ολυμπιακός μέσα στην Μπρέσια!

Ο Θρύλος της Ευρώπης επικράτησε με 17-16 (μετά από διαδικασία πέναλτι) της ιταλικής ομάδας και προκρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα στο Final Four του LEN Champions League που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 11 και 13 Ιουνίου.

Με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν σε Final Four ξανά, μετά από έναν χρόνο απουσίας! Και το τμήμα πόλο να είναι πολύ κοντά στο να έχει διπλή εκπροσώπηση στα Final Four του Champions League φέτος, καθώς οι γυναίκες το Σάββατο (16/5) έχουν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» τη δική τους πρόκριση στο Παπαστράτειο κόντρα στη Σαμπαντέλ.

Οι Πειραιώτες, λοιπόν, θα παίξουν στον ημιτελικό του Final Four των ανδρών με τον πρώτο του Β’ Ομίλου, που θα είναι είτε η Προ Ρέκο είτε η Φερεντσβάρος.

Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, η Μπρέσια έκανε την ανατροπή και πήρε το προβάδισμα με 4-2, με δύο γκολ του Μπαλτζαρίνι και ένα του Γκουεράτο, να περάσουν μπροστά 4-2. Ο Γενηδουνιάς, όμως, κατάφερε να… ξεκολλήσει τους Πειραιώτες μετά από έξι λεπτά ανομβρίας και το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (6-6).

Στην τρίτη περίοδο με τέρματα των Δήμου και Αλαφραγκή ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 8-7 και ο Δήμου με μακρινό σουτ έκανε το 10-8 στην εκπνοή του τρίτου οκταλέπτου.

Η Μπρέσια κέρδισε διαδοχικές αποβολές και μείωσε σε 11-10 με τον Μπαλτζαρίνι, 1΄38΄΄ πριν το τέλος. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή, αλλά ο Τομάσο Μπάγκι Νέκι απέκρουσε το σουτ του Φουντούλη και στα 36 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι πήραν τάιμ-άουτ και έκαναν επίθεση με επτά εναντίον έξι, με τον Ντελ Μπάσο να σκοράρει και να ισοφαρίζει στα 22΄΄. Ο Γενηδουνιάς δεν μπόρεσε να βρει το νικητήριο γκολ στην τελευταία επίθεση, αλλά τα ευχάριστα νέα από το Βελιγράδι (νίκη της Μπαρτσελονέτα επί της Νόβι) έδωσαν ήδη… αέρα πρόκρισης στον Ολυμπιακό!

Στη διαδικασία των πέναλτι ο Ζερδεβάς επέστρεψε στην εστία και απέκρουσε το σουτ του Βίσκοβιτς, αλλά αμέσως μετά ο Παπαναστασίου νικήθηκε από τον Μπάγκι Νέκι. Οι επόμενοι παίκτες ήταν αλάνθαστοι και, όταν έφτασε ξανά η σειρά του Βίσκοβιτς (με τον Τζωρτζάτο πλέον απέναντί του), ο Κροάτης έστειλε την μπάλα άουτ, δίνοντας το έναυσμα των πανηγυρισμών για τη μεγάλη πρόκριση του Θρύλου!

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1

Στα πέναλτι: 5-6

Διαιτητές: Μπουρζ (Γαλλία), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΡΕΣΙΑ (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντζα, Μπαλτζαρίνι 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1

Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στο Final Four:

Προ Ρέκο

Φερεντσβάρος

Μπαρτσελονέτα

Ολυμπιακός

Τα ζευγάρια του Final Four:

Ημιτελικοί – 11 Ιουνίου

Ολυμπιακός – Προ Ρέκο ή Φερεντσβάρος

Μπαρτσελονέτα – Προ Ρέκο ή Φερεντσβάρος

Τελικός – 13 Ιουνίου