Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα

Μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της φετινής σεζόν είχε φυλάξει ο Λάκης Λαζόπουλος για το αποψινό, προτελευταίο, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της φετινής σεζόν στο MEGA.

Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» υποδέχτηκε τον κορυφαίο έλληνα τραγουδιστή, Αντώνη Ρέμο, μια φωνή που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών.

Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο ερμηνευτής κατάφερε να ενώσει το κοινό με τους τους τηλεθεατές, χαρίζοντας σε όλους μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

«Τον Αντώνη τον ξέρω απ τη Θεσσαλονίκη. Απ’ τις βραδιές στο Ακρόαμα με τη Μαρινέλλα, τη Βουγιουκλάκη, το Δημήτρη, το Φιστά, που είχε το Ακρόαμα τότε» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος καλωσορίζοντάς τον στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

«Τον Αντώνη τον ξέρω απ’ τις Χάντρες, όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα. Τον ξέρω από τη μάνα του, που μαγειρεύει υπέροχα. Όπως κι αυτός ξέρει τη δική μου και ξέρουμε. Όπως λέμε, σε γνωρίζω από την κόψη, σε γνωρίζω από την όψη. Τον ξέρω, τον αγαπάω, τον εκτιμάω, είναι φίλος μου. Κι εγώ ξέρω ότι οι φίλοι πάντα συμφωνούν διαφωνώντας και διαφωνούν συμφωνώντας. Άσε που είναι και Θεσσαλονικιός και εδώ θα είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις, γιατί η τελευταία θα είναι τον Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, Αντώνης Ρέμος! Αντώνη μου!» συμπλήρωσε και τον κάλεσε στη σκηνή.

Με τη σειρά του ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την γνωριμία με τον Λάκη Λαζόπουλο, αλλά και την μεγάλη συναυλία του στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα

Ωστόσο, στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας.

«Οι καλλιτέχνες όμως δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές, γιατί μου έλεγε ότι εγώ είμαι εδώ. Θα περιμένω και την Ελενίτσα. Θα περιμένω και έτσι και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως αγάπη μου, να πας στο φως» είπε εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος για την Μαρινέλλα.

