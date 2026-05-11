Ενάμιση κατώτατο μισθό θα πρέπει να δαπανήσει κάποιος για ενοίκιο στην Αθήνα – Το κόστος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις στα ενοίκια και ως αποτέλεσμα κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης.

Η αύξηση των ενοικίων πλήττει περισσότερο τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και όσους δεν έχουν σταθερή απασχόληση, καθώς πρέπει να δαπανούν ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Γενικά, οι υψηλότεροι μισθοί μπορούν να μετριάσουν το πλήγμα της στεγαστικής κρίσης, αλλά η πραγματική λύση μπορεί να είναι η κρατική παρέμβαση, η οποία παραμένει σπάνια.

Η κοινή πεποίθηση μεταξύ των οικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι ότι δεν πρέπει να ξοδεύετε περισσότερο από το 30% του εισοδήματός σας σε ενοίκιο. Αυτός ο παραδοσιακός εμπειρικός κανόνας καθίσταται ολοένα και πιο ξεπερασμένος, τουλάχιστον για όσους θέλουν ή πρέπει να ζήσουν στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Τα άτομα με χαμηλό, ακόμη και μεσαίου εισοδήματος, αποκλείονται ολοένα και περισσότερο από τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα, όπως οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι σε τακτικές αποστάσεις, μόλις που έχουν αρκετό εισόδημα για να αντέξουν οικονομικά το ενοίκιο.

Οι πολίτες μεσαίου εισοδήματος, αυτοί που βρίσκονται στη μέση της κατανομής εισοδήματος σε οποιαδήποτε πόλη, αναμένεται να πληρώσουν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους εάν θέλουν να νοικιάσουν το δικό τους διαμέρισμα στα περισσότερα μέρη.

Το Euronews Business εξετάζει πιο προσεκτικά τους ακαθάριστους κατώτατους μισθούς και το μέσο κόστος ενοικίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τις πρωτεύουσές τους. Σε πολλές πρωτεύουσες, ακόμη και ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου.

Η Ελλάδα, δυστυχώς, βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, όπου οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό υποφέρουν περισσότερο. Για να αντέξουν οικονομικά να διατηρούν ένα σπίτι θα πρέπει να δώσουν ενάμιση μισθό.

Οι λογαριασμοί στέγασης και κοινής ωφέλειας αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 23,6% των δαπανών των νοικοκυριών στην ΕΕ πηγαίνει σε στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα στην ΕΕ. Τα ενοίκια αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο στις μεγάλες πόλεις.

Τα ενοίκια υπερβαίνουν τον ακαθάριστο κατώτατο μισθό

Το πιο σημαντικό είναι ότι το ενοίκιο αποτελεί σημαντικό βάρος για τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, καθώς υπερβαίνει τα μηνιαία τους κέρδη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σε ποιες πρωτεύουσες, λοιπόν, το ενοίκιο υπερβαίνει τα επίπεδα του ακαθάριστου κατώτατου μισθού; Και ποιο μέρος του κατώτατου μισθού πηγαίνει στο ενοίκιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες;

Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) που βασίζεται σε στοιχεία της ΕΕ, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες των περισσότερων χωρών της ΕΕ υπερβαίνει τον ακαθάριστο κατώτατο μισθό.

Μόνο σε πέντε χώρες της ΕΕ με κατώτατο μισθό το μηνιαίο ενοίκιο είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία τόσο της Eurostat όσο και της ETUC βασίζονται στους ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, η πραγματική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους είναι πιθανόν ακόμη μεγαλύτερη όταν λαμβάνονται υπόψη οι καθαροί μισθοί.

Οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας υποφέρουν περισσότερο. Στην Πράγα, το μέσο ενοίκιο είναι 1.710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη χώρα είναι 924 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ποσό ίσο με το 185% του κατώτατου μισθού για την αγορά ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων.

Η Λισαβόνα κατατάσσεται δεύτερη με 168%. Στην Πορτογαλία, ο μηνιαίος ισοδύναμος ακαθάριστος κατώτατος μισθός (που καταβάλλεται σε διάστημα 14 μηνών ετησίως) είναι 1.073 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα είναι 1.710 ευρώ.

Το μερίδιο του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για το ενοίκιο υπερβαίνει επίσης το 150% στη Βουδαπέστη (159%), την Μπρατισλάβα (158%), τη Σόφια (154%), την Αθήνα (153%) και τη Ρίγα (151%).

Αυτό το ποσοστό υπερβαίνει επίσης το 100%, που σημαίνει ότι ακόμη και ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου, στη Βαλέτα (143%), στο Παρίσι (138%), στο Ταλίν (131%), στη Μαδρίτη (125%), στο Βουκουρέστι (122%), στη Βαρσοβία (117%), στο Δουβλίνο (113%), στη Λιουμπλιάνα (105%) και στο Βίλνιους (105%).

Για παράδειγμα, στο Παρίσι, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 2.523 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία είναι 1.823 ευρώ. Στη Μαδρίτη, είναι 1.721 ευρώ έναντι 1.381 ευρώ.

Βρυξέλλες και Βερολίνο οι καλύτερες πρωτεύουσες για τους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό

Αντιθέτως, οι Βρυξέλλες αναδεικνύονται ως η καλύτερη πρωτεύουσα της ΕΕ για τους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα ενοικίασης. Οι ακαθάριστοι κατώτατοι μισθοί καλύπτουν το 70% του κόστους ενοικίασης εκεί. Στις Βρυξέλλες, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 1.476 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 2.112 ευρώ.

Το Βερολίνο είναι το δεύτερο καλύτερο με 76%. Το μερίδιο του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για ενοίκιο είναι 85% στη Λευκωσία, 87% στο Λουξεμβούργο και 96% στη Χάγη.

«Το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια και την οικονομία σε ύφεση», δήλωσε η γενική γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς.

«Η αποσύνδεση μεταξύ ενοικίου και αμοιβής είναι εντελώς μη βιώσιμη. Όταν προσθέσουμε σε αυτό το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δανείζονται για τα απαραίτητα και ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμο εισόδημα – καθιστώντας την αποταμίευση για την αντικατάσταση βασικών οικιακών συσκευών ή μια επίσκεψη στον οδοντίατρο αδύνατη», πρόσθεσε.

Το ενοίκιο είναι πιο προσιτό σε επίπεδο χώρας από ό,τι στις πρωτεύουσες

Σε σύγκριση με τις πρωτεύουσες, οι μέσοι όροι των χωρών δίνουν μια καλύτερη εικόνα. Σε πολλές χώρες, ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου. Ωστόσο, το ενοίκιο εξακολουθεί να καταλαμβάνει σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο από το 23,6% των μέσων δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ για στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας .

Μεταξύ ενός υποσυνόλου 16 χωρών της ΕΕ που αναλύθηκαν σε αυτήν τη σύγκριση της ETUC, το μερίδιο του ακαθάριστου κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου κυμαίνεται από 33% στην Πολωνία έως 61% στη Μάλτα.

Στην Πολωνία, ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός είναι 1.139 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 376 ευρώ. Η Γαλλία επίσης τα πάει καλύτερα, στα 1.823 ευρώ έναντι 695 ευρώ. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να αποτελέσει μια καλή επιλογή για εργαζόμενους με κατώτατο μισθό εκτός Αθήνας, στα 1.027 ευρώ έναντι 408 ευρώ.

Στην Ισπανία, ο κατώτατος μισθός είναι 1.381 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 660 ευρώ.

Συστάσεις της ETUC

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) ζητά διάφορες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων…

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τον κατώτατο μισθό, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών σχεδίων δράσης για την ουσιαστική προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν δίκαιες αποδοχές.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος στέγασης κατά τον καθορισμό της επάρκειας των κατώτατων μισθών.

Αυξημένες δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών εργαλείων της ΕΕ και αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κατώτατοι μισθοί το 2026 ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και σε αγοραστική δύναμη. Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ κερδίζουν τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. Το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο σε αρκετές χώρες.