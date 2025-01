Πώς ζεις με 800 ευρώ μισθό και 600 ευρώ νοίκι; – Με αφορμή τα νέα στοιχεία της Eurostat

Δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα με την ανάρτηση της Eurostat για τις δαπάνες στέγασης το 2023, που μας χρήζουν πρωταθλητές Ευρώπης, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Το γεγονός ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο πάνω από το ένα τρίτο του εισοδήματος (35,2%) για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, έχει πάψει να αποτελεί είδηση και έχει περάσει στη σφαίρα της κοινοτοπίας.

In 2023, EU households spent on average 19.7% of their disposable income on housing. 🏠

Highest in:

🇬🇷 Greece (35.2% of total income)

🇩🇰 Denmark (25.9%)

🇩🇪 Germany (25.2%)

Lowest in:

🇨🇾 Cyprus (11.6%)

🇲🇹 Malta (12.0%)

🇸🇮 Slovenia (13.8%)

Learn more ➡ https://t.co/4E1bgbwCZE pic.twitter.com/9Zv4WX588e

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 3, 2025