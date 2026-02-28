Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Η κάμερα μιας κυρίας κατέγραψε το κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό που παρέλαβαν και ανέλυσαν οι Αρχές, στο οποίο εμφανίζεται ο Κώστας Γρεβενίτης το βράδυ της εξαφάνισής του.

«Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος άνθρωπος» ο Κώστας Γρεβενίτης

Η ίδια εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε τον χαρακτήρα του αγνοούμενου επιχειρηματία και τα όσα κατέγραψε η κάμερά της τη νύχτα της εξαφάνισης.

«Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είχε τη φιλοσοφία της Αμερικής, όχι τη δική μας, ήταν πιο μαζεμένος. Μία φορά είχε έρθει να του φτιάξω το κινητό αλλά εγώ δεν γνωρίζω από κινητά και του είπα να πάει σε κάποιο κατάστημα τηλεφώνων. Μου κράταγε μούτρα για λίγο καιρό αλλά μετά του πέρασε. Από εμένα είναι το βίντεο που έχει πάρει η Αστυνομία. Έχει γίνει διαγραφή μετά από τόσο καιρό και δεν το κράτησα».

Περιέγραψε τις σκηνές ανησυχίας που εκτυλίχθηκαν το επόμενο πρωί, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Άρχισε και φώναζε ο ανιψιός του ότι δεν βρίσκει τον θείο του και μαζεύτηκε κόσμος. Βγήκα έξω να δω τι γίνεται και τότε ήρθε ο Θανάσης και μου είπε να δούμε το υλικό από την κάμερα. Το κοιτάξαμε το βίντεο. Πόσες ώρες όμως μπορούσαμε να δούμε; Νύχτωνε κιόλας και δεν φαίνονταν πολλά. Θυμάμαι μόνο τον επιστάτη που φαινόταν στην κάμερα να πηγαίνει και να φεύγει το απογευματάκι. Ήταν και Σεπτέμβρης και νυχτώνει αργά.

»Η κάμερα, όπως ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του επιστάτη, κατέγραψε την πόρτα του οδηγού. Η πόρτα του συνοδηγού ήταν προς την είσοδο του σπιτιού. Εμείς κοιτάζαμε περισσότερο να δούμε αν έφυγε ο κύριος Κώστας με τα πόδια, σε αυτό εστιάζαμε, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Στο βίντεο αν θυμάμαι καλά, φαίνεται κάποια στιγμή ο επιστάτης να μιλά με τον κύριο Κώστα έξω, στο αυτοκίνητό του. Δεν είδαμε κανέναν άλλον να μπαίνει ή να βγαίνει από το σπίτι. Τώρα αν είχαν μπει από την πίσω είσοδο ή μέσα τη νύχτα που δεν φαίνεται στην κάμερα, από την μπροστινή, δεν ξέρω».

«Πέρασαν από το μυαλό μας όλα»

Για τη νύχτα της εξαφάνισης, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος λέει:

«Εκείνο το βράδυ δεν ακούστηκε τίποτα. Πέρασαν από το μυαλό μας όλα. Ότι κάποιος μπορεί να τον έχει απαγάγει, ότι είχε οικονομικές διαφορές με κάποιους ή ότι μπορεί να εξαφανίστηκε μόνος του».

Αναφερόμενη στον επιστάτη που καταγράφηκε στο βίντεο, διευκρινίζει πως δεν τον γνώριζε προσωπικά.

«Το αυτοκίνητο του επιστάτη ήταν ένα κλουβάκι μικρό λευκό. Τον επιστάτη δεν τον γνώριζα, εγώ τον γνώρισα την ημέρα που ήρθε με την Αστυνομία εδώ και έψαχναν τον κύριο Κώστα. Είχε έρθει να βοηθήσει στις έρευνες και να τους δείξει τα χωράφια απ’ ό,τι κατάλαβα. Ήταν και ο διοικητής και άλλοι αστυνομικοί γιατί έψαχναν τα ρέματα από κάτω».

Η ίδια αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη πίσω εισόδου στο σπίτι του επιχειρηματία.

«Εγώ το έμαθα όταν εξαφανίστηκε ο κύριος Κώστας εκείνη την εβδομάδα ότι υπάρχει πίσω είσοδος. Είναι ένας στενός δρόμος από κάτω που ανεβαίνει στην πάνω γειτονιά. Κάτω από τις αποθήκες είναι ένας μικρός παράδρομος, στροφές, απότομος. Υπάρχει και μία διακλάδωση που βγάζει στον κεντρικό δρόμο».