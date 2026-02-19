Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων και όλης της Κρήτης για την εξαφάνιση 52χρονου Χανιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 52χρονο έφυγε το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του χωρίς ωστόσο να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η σύζυγος του ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 52χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.