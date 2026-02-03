Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση δύο παιδιών, ηλικίας 5 και 9 ετών, από την περιοχή του Κορυδαλλού.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη, 9 ετών, και Αθανασία Καραχάλιου, 5 ετών, εξαφανίστηκαν τη Δευτέρα 02/02/2026 και ώρα 15.00, και από τότε αγνοούνται. Η κινητοποίηση έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τις Αρχές να ζητούν τη συνδρομή των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

Στις 02/02/2026, και ώρα 15.00, εξαφανίστηκαν οι ανήλικες Παναγιώτα Κάτσαρη και Αθανασία Καραχάλιου, από τον Κορυδαλλό Αττικής και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Η Αθανασία Καραχάλιου έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.