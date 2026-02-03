Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα και όπως όλα δείχνουν το ανήλικο κορίτσι βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

«Δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει»

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα πρόσωπο κλειδί, μια γυναίκα την οποία η 16χρονη εμπιστευόταν όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για την γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Παρά πάντως την κινητοποίηση των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, η 16χρονη παραμένει άφαντη.

Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη

Την αποκάλυψη ότι το παιδί έχει φύγει για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για τη Φρανκφούρτη έκανε ο πατέρας της 16χρονης Λόρας στις αρχές. Σύμφωνα με το Star, ο πατέρας της Λόρας βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος τη Lufthansa και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, κάτι που όμως δεν έκαναν στην Αστυνομία.

Την επιβεβαίωση ότι η 16χρονη Λόρα έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία, από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της έκανε στο ΕΡΤnews και η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι αυτό προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας και ενώ είχε δηλωθεί ότι η ζωή της Λόρας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. από το πρώτο 24ωρο η ΕΛ.ΑΣ. είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

Στον εισαγγελέα για έρευνα η στάση της αεροπορικής εταιρείας

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», επισήμανε η αξιωματικός της αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας μέρας γεγονός που σημαίνει ότι η Λόρα έφτανε στη Γερμανία όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές αρχές.