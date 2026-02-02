newspaper
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Στη Γερμανία έχουν στραφεί οι έρευνες των αρχών για την 16χρόνη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να βρίσκεται στο Αμβούργο στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, παρά το γεγονός ότι πέταξε για την Φρανκφούρτη.

Την αποκάλυψη ότι το παιδί έχει φύγει για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για τη Φρανκφούρτη έκανε ο πατέρας της 16χρονης Λόρας στις αρχές.

Σύμφωνα με το Star,  ο πατέρας της Λόρας βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος τη Lufthansa και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, κάτι που όμως δεν έκαναν στην Αστυνομία.

Στη συνέχεια ο πατέρας της ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί  με τη σύζυγό του για κατάθεση.

Στην κατάθεσή του οι γονείς φέρεται να είπαν πως «στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν».

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

«Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου»

Από την πλευρά του, μιλώντας στο «Live News» ο ετεροθαλής αδερφός του κοριτσιού λέει: «Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μεγαλώσει στη Γερμανία και μετά από κάποια ηλικία σε πηγαίνουν σε μία άλλη χώρα, με την οποία δεν έχει κάποια σχέση, κατά πάσα πιθανότητα δεν μιλάει ούτε καν την γλώσσα. Ο πατέρας μου είπε κάποια στιγμή ‘έλα Ελλάδα να με επισκεφτείς’ κι εγώ είπα οκ. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο (με την Λόρα)».

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ ήταν 13 χρόνων. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου», σημειώνει.

Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα

Υπάρχει όμως ένα ακόμα  πρόσωπο  – κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα.

Είναι η γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Πάντως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος» Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι γερμανικές αρχές δύσκολα θα προχωρήσουν σε άρσεις απορρήτου για να εντοπίσουν την 16χρονη καθώς υπάρχει οικειοθελή αποχώρηση από το σπίτι της και δεν τίθεται θέμα αρπαγής.

Αν η Λόρα εντοπιστεί και καταγγείλει κακοποίηση στην Ελλάδα τότε η υπηρεσία προστασίας ανηλίκων θα πρέπει να αποφανθεί αν πρέπει η Λόρα υπό αυτές τις συνθήκες να μεταφερθεί στην Αθήνα, πίσω στους γονείς της.

