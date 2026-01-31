Λόρα: Στη Γερμανία αλλά άφαντη η 16χρονη – Καμία επικοινωνία με τους γονείς της από τις 8 Ιανουαρίου

Ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο φυγής από την οικογένειά της και την Ελλάδα φαίνεται ότι είχε οργανώσει η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026.

Η 16χρονη κατάφερε να πετάξει για Γερμανία τις πρώτες ώρες από την εξαφάνισή της, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο εντοπισμού της στην Ελλάδα.

Η βοήθεια στη Γερμανία

Εικάζεται ότι κάποιοι την έχουν βοηθήσει να φέρει εις πέρας το σχέδιο φυγής της ωστόσο μέχρι τώρα από τις έρευνες δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί σε κάποιον συνεργό εντός της Ελλάδας. Ωστόσο θεωρείται σίγουρο ότι έχει βοήθεια στη Γερμανία και από εκεί φαίνεται να οργανώθηκε το ταξίδι αστραπή που έκανε από την στιγμή που έφυγε από την Πάτρα για την Αθήνα.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει γιατί η 16χρονη πήγε στην περιοχή του Ζωγραφού αρχικά και όχι στην Ομόνοια όπου αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο. Είχε κάποιο ραντεβού, συνάντησε κάποιο άτομο ή ήταν και αυτή μια κίνηση αποπροσανατολισμού για να χαθούν τα ίχνη της.

Καμία επικοινωνία με τους γονείς της

Αν και η 16χρονη κατάφερε να επιστρέψει στη Γερμανία – που όπως φαίνεται επιθυμούσε η ίδια να κάνει – δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής στους γονείς της.

Θα περίμενε κανείς ότι αφού πέτυχε στον σκοπό της, θα έβαζε ένα τέλος και θα έστελνε ένα μήνυμα στην οικογένειά της. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όλες αυτές τις ημέρες προβληματίζει αν και τα στοιχεία από τις κινήσεις της, και ίσως κάποιες πληροφορίες, δείχνουν ότι η Λόρα είναι καλά στην υγεία της αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμη να επικοινωνήσει με τους γονείς της.

Ήταν ήδη στη Γερμανία όταν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου «η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ της ίδια ημέρας στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία.»

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι η αστυνομική έρευνα δεν κατάφερε να διαπιστώσει εγκαίρως ότι την 16χρονη είχε φύγει από τις πρώτες ώρες εκτός Ελλάδας, η κα Δημογλίδου επισήμανε ότι «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (στις 12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές Αρχές

Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Όπως τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

Πως κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Η Λόρα, επιβιβάστηκε κανονικά στο αεροπλάνο και ταξίδεψε με το δικό της διαβατήριο με αεροπορική εταιρεία που επιτρέπει σε ανήλικα άνω των 16 ετών να πετάξουν χωρίς την συναίνεση κηδεμόνα.

Τρεις εβδομάδες μετά, τα δεκάδες σενάρια για δήθεν παρουσία της Λόρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας διαψεύδονται πανηγυρικά. Το ντοκουμέντο που καταγράφει την Λόρα στο ταξιδιωτικό γραφείο αποδεικνύει πως η 16χρονη ακολουθούσε τα βήματα ενός πολύ καλά οργανωμένου σχεδίου και τελικά, κατάφερε να ξεγελάσει τους πάντες,

Με τη Λόρα να μην έχει δώσει κανένα σημείο ζωής από την 8η Ιανουαρίου και μετά, το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι να αναχώρησε κατευθείαν για Αμβούργο μετά την άφιξή της στην Φρανκφούρτη, καθώς εκεί ζουν συγγενικά της πρόσωπα.