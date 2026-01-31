Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη Λόρα στο αεροδρόμιο ανέφερε πως μίλησε με κάποιον

Ο οδηγός ταξί μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εξηγώντας το τι συνέβη στην κούρσα που πήρε την 16χρονη Λόρα με προορισμό το αεροδρόμιο.

«Δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Η κούρσα δίνεται μέσω της εφαρμογής, οπότε δεν χρειάστηκε να πει κάτι, ήτανε ήδη βαλμένη στην εφαρμογή. Θυμάμαι μία κοπέλα που φόραγε μαύρο παλτό μακρύ και είχε και καπέλο, αλλά θυμάμαι ότι δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Και νομίζω και δεν μίλαγε και καθαρά ελληνικά».

Όπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει να είχε μαζί μία χειραποσκευή». «Στο τηλέφωνο μίλησε κάπου, αλλά μίλαγε πολύ χαμηλόφωνα. Νομίζω κάποιον πήρε τηλέφωνο. Νομίζω ρωσικά μίλαγε», καταλήγει.

Το μόνο που θέλω να μάθω είναι αν είναι καλά η Λόρα λέει ο αδερφός της

Μετά τα ντοκουμέντα που εντόπισε η «εκπομπή Φως στο Τούνελ» για την ημέρα της εξαφάνισης της 16χρονης μαθήτριας Λόρας Λόμτεφ, η εκπομπή άπλωσε γέφυρα επικοινωνίας από την Ελλάδα στη Γερμανία.