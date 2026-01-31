Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη Λόρα στο αεροδρόμιο ανέφερε πως μίλησε με κάποιον
Ο οδηγός του ταξί ο οποίος μετέφερε την 16χρονη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο μίλησε on camera και εξήγησε πως η ανήλικη μίλησε με κάποιον στο τηλέφωνο.
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Ο οδηγός ταξί μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εξηγώντας το τι συνέβη στην κούρσα που πήρε την 16χρονη Λόρα με προορισμό το αεροδρόμιο.
«Δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Η κούρσα δίνεται μέσω της εφαρμογής, οπότε δεν χρειάστηκε να πει κάτι, ήτανε ήδη βαλμένη στην εφαρμογή. Θυμάμαι μία κοπέλα που φόραγε μαύρο παλτό μακρύ και είχε και καπέλο, αλλά θυμάμαι ότι δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Και νομίζω και δεν μίλαγε και καθαρά ελληνικά».
Όπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει να είχε μαζί μία χειραποσκευή». «Στο τηλέφωνο μίλησε κάπου, αλλά μίλαγε πολύ χαμηλόφωνα. Νομίζω κάποιον πήρε τηλέφωνο. Νομίζω ρωσικά μίλαγε», καταλήγει.
Το μόνο που θέλω να μάθω είναι αν είναι καλά η Λόρα λέει ο αδερφός της
Μετά τα ντοκουμέντα που εντόπισε η «εκπομπή Φως στο Τούνελ» για την ημέρα της εξαφάνισης της 16χρονης μαθήτριας Λόρας Λόμτεφ, η εκπομπή άπλωσε γέφυρα επικοινωνίας από την Ελλάδα στη Γερμανία.
Βρήκε τον ετεροθαλή αδερφό της που μένει μόνιμα στο Αμβούργο και ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ήταν σαφής και ξεκάθαρος. Έχει τουλάχιστον δύο χρόνια να την συναντήσει.
«Τελευταία φορά την είδα όταν ήταν 13 χρόνων νομίζω, 14. Πριν από μερικά χρόνια δηλαδή. Δεν είναι εδώ σε εμένα, ούτε την έχω δει. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή της έχει συμβεί κάτι».
«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά» είχε αναφέρει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου που της έκλεισε το εισιτήριο για Γερμανία.
- Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη Λόρα στο αεροδρόμιο ανέφερε πως μίλησε με κάποιον
- «Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει» λέει ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου για την Λόρα
- Οι ΗΠΑ λένε πως δεν υπάρχουν πλέον αμερικανοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα
- «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό» αποκάλυψε η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη Λόρα
- Ξαναρχίζουν οι πτήσεις απελαθέντων από την Κολομβία στις ΗΠΑ πριν από τη συνάντηση Τραμπ και Πέτρο
- Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
- Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
- Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις