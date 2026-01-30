Αποκάλυψη – Στη Γερμανία βρίσκεται η Λόρα – Ταξίδεψε την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.
Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στο Live News η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της.
Πούλησε χρυσαφικά και αγόρασε εισητήριο
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της, όταν έφυγε από την Πάτρα με ταξί και έφτασε στην Αθήνα, πήγε σε ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη.
Στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο και έφυγε για Γερμανία με πτήση της Lufthansa.
Όπως όλα δείχνουν η 16χρονη είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα και την επιστροφή της στη Γερμανία από εκεί έφυγαν οικογενειακώς πριν μερικά χρόνια.
Ερωτηματικά για το πώς ταξίδεψε αεροπορικώς αν και ανήλικη
Το ερώτημα είναι πώς ταξίδεψε αεροπορικώς η Λόρα αν και ανήλικη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, παιδιά κάτω των 18 ετών, αλλά πάνω από 16, μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες και να μπουν στη χώρα.
Στην Φρανκφούρτη φαίνεται να βρίσκεται σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ίσως κάποιος την βοηθούσε όταν έφτασε στην Αθήνα.
Οι Αρχές έχουν απευθύνει ερώτηση στην γερμανική αεροπορική εταιρεία για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει η ανήλικη. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πιθανόν δεν πέρασε από έλεγχο check-in.
