newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η δραματική έκκληση της μητέρας της Λόρας: «Θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά»
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 23:34

Η δραματική έκκληση της μητέρας της Λόρας: «Θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά»

Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας προσπαθεί να εξηγήσει τι μπορεί να την οδήγησε στη φυγή της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Έκκληση για ένα σημάδι ζωής κάνει η μητέρα της Λόρας στην 16χρονη που για περισσότερες από 15 ημέρες έχει φύγει από το σπίτι χωρίς να καμία επικοινωνία με τους γονείς της.

Με όση δύναμη της έχει απομείνει, απευθύνει το πιο δύσκολο μήνυμα της ζωής της μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ».

«Βλέπαμε ότι στενοχωριόταν»

«Λόρα αγαπημένη κόρη μας, σε αγαπάμε πολύ, μας λείπεις πάρα πολύ, αγωνιούμε για σένα και θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας και θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας προσπαθεί να εξηγήσει τι μπορεί να την οδήγησε σε αυτή την φυγή. Μιλά για ένα παιδί ευαίσθητο που δυσκολευόταν όμως να προσαρμοστεί. Που ένιωθε πίεση από τη γλώσσα, από τη διαφορετικότητα, από τη ζωή σε μια χώρα που δεν είχε μεγαλώσει.

«Βλέπαμε ότι στενοχωριόταν. Υπέθεσα ότι η δυσκολία στο σχολείο ίσως ήταν ένα κίνητρο για να φύγει. Είχε αναφέρει ότι ήθελε να πάει σε σχολείο με αγγλικά ή γερμανικά. Είχε ρωτήσει για online σχολείο».

Το «Τούνελ» με τη βοήθεια των τηλεθεατών, συγκέντρωσε σημαντικές πληροφορίες, καθώς και βίντεο και φωτογραφικό υλικό, που παραδίδεται πλέον στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε μια ανώνυμη μαρτυρία που έφτασε από τη Γερμανία και φαίνεται πως μπορεί να δώσει απαντήσεις στον γρίφο της υπόθεσης.

Ο οδηγός του ταξί

Παράλληλα, η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε έκκληση και στον δεύτερο οδηγό, που μετέφερε την ανήλικη από του Ζωγράφου στην Ομόνοια, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

«8 Ιανουαρίου 11 με 11 και μισή ήταν διερχόμενο ταξί ξεκίνησε από την οδό Μικράς Ασίας και Ξενίας στου Ζωγράφου, άρα σε μια ακτίνα εκεί γύρω έμενε, την πήρε από χρυσοχοείο και την πήγε στην Ομόνοια».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης τρίτου προσώπου που ενδεχομένως βοήθησε την 16χρονη Λόρα στη διαφυγή της.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Όμως ένα ζητούν όλοι. Μια επαφή. Ένα σημάδι ζωής. Να επιστρέψει το παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι. Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση
Χαμογέλα και Πάλι 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς για την απόφασή του

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο