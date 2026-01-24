Η δραματική έκκληση της μητέρας της Λόρας: «Θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά»

Έκκληση για ένα σημάδι ζωής κάνει η μητέρα της Λόρας στην 16χρονη που για περισσότερες από 15 ημέρες έχει φύγει από το σπίτι χωρίς να καμία επικοινωνία με τους γονείς της.

Με όση δύναμη της έχει απομείνει, απευθύνει το πιο δύσκολο μήνυμα της ζωής της μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ».

«Βλέπαμε ότι στενοχωριόταν»

«Λόρα αγαπημένη κόρη μας, σε αγαπάμε πολύ, μας λείπεις πάρα πολύ, αγωνιούμε για σένα και θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας και θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας προσπαθεί να εξηγήσει τι μπορεί να την οδήγησε σε αυτή την φυγή. Μιλά για ένα παιδί ευαίσθητο που δυσκολευόταν όμως να προσαρμοστεί. Που ένιωθε πίεση από τη γλώσσα, από τη διαφορετικότητα, από τη ζωή σε μια χώρα που δεν είχε μεγαλώσει.

«Βλέπαμε ότι στενοχωριόταν. Υπέθεσα ότι η δυσκολία στο σχολείο ίσως ήταν ένα κίνητρο για να φύγει. Είχε αναφέρει ότι ήθελε να πάει σε σχολείο με αγγλικά ή γερμανικά. Είχε ρωτήσει για online σχολείο».

Το «Τούνελ» με τη βοήθεια των τηλεθεατών, συγκέντρωσε σημαντικές πληροφορίες, καθώς και βίντεο και φωτογραφικό υλικό, που παραδίδεται πλέον στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε μια ανώνυμη μαρτυρία που έφτασε από τη Γερμανία και φαίνεται πως μπορεί να δώσει απαντήσεις στον γρίφο της υπόθεσης.

Ο οδηγός του ταξί

Παράλληλα, η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε έκκληση και στον δεύτερο οδηγό, που μετέφερε την ανήλικη από του Ζωγράφου στην Ομόνοια, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

«8 Ιανουαρίου 11 με 11 και μισή ήταν διερχόμενο ταξί ξεκίνησε από την οδό Μικράς Ασίας και Ξενίας στου Ζωγράφου, άρα σε μια ακτίνα εκεί γύρω έμενε, την πήρε από χρυσοχοείο και την πήγε στην Ομόνοια».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης τρίτου προσώπου που ενδεχομένως βοήθησε την 16χρονη Λόρα στη διαφυγή της.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Όμως ένα ζητούν όλοι. Μια επαφή. Ένα σημάδι ζωής. Να επιστρέψει το παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι. Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις».