Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πήγε με δεύτερο ταξί στην Ομόνοια και έφυγε για τη Γερμανία;
Μια πληροφορία στο «Φως στο Τούνελ» ανέφερε ότι την ημέρα που η 16χρονη βρέθηκε στην Ομόνοια, από το κέντρο της Αθήνας ξεκινούσε λεωφορείο για τη Γερμανία.
Νέα στοιχεία για τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας στο κέντρο της Αθήνας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό ταξί που παρέλαβε την ανήλικη από την περιοχή του Ζωγράφου και τη μετέφερε στην Ομόνοια στις 8 Ιανουαρίου, περίπου στις 11:30 το πρωί.
Συγκεκριμένα, η Λόρα επιβιβάστηκε στο ταξί από την οδό Μικράς Ασίας και είχε μαζί της μια γκρι σχολική τσάντα, την οποία αργότερα πέταξε.
Λίγο νωρίτερα η 16χρονη είχε προσπαθήσει να πουλήσει διάφορα χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της, τα οποία όμως δεν δέχθηκαν να αγοράσουν σε δύο κοσμηματοπωλεία της περιοχής του Ζωγράφου.
Λεωφορείο για Γερμανία;
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Τούνελ», από την Ομόνοια γίνονται διαδρομές λεωφορείων με προορισμό τη Γερμανία μία φορά τον μήνα.
Στις 15 Ιανουαρίου ήταν το τελευταίο δρομολόγιο που έφυγε, σύμφωνα με μαρτυρίες.
