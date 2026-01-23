Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της που μένει στου Ζωγράφου – Τι ερευνούν οι Αρχές
Tα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης
Καθώς το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται στο φως έρχονται νέες πληροφορίες. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εστιάζουν σε μια κοπέλα που γνωρίστηκε με τη Λόρα το περασμένο καλοκαίρι.
Πρόκειται για μια άγνωστη φίλη της Λόρα, που ονομάζεται Άννα. Έχει ουκρανική καταγωγή, είναι 18 ετών και μένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Τη γνώρισε το καλοκαίρι, όταν η νεαρή ταξίδεψε στην Πάτρα για διακοπές. Και οι δύο μιλούν τη ρωσική γλώσσα.
«Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρωσικά. Επειδή και η Λόρα μιλάει ρωσικά. Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι 18 χρονών. Μίλαγε στις φίλες της για κάποιο κορίτσι που είχε βρει και μιλάει ρωσικά», ανέφερε μάρτυρας στο Star.
Οι Αρχές εξετάζουν αυτή την πληροφορία. Πράγματι προκύπτει ότι η αναφορά στην Άννα ήταν συχνή, όμως αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι πώς κανείς δεν την είχε δει ενώ άκουγαν για εκείνη από το καλοκαίρι. Οι γονείς της Λόρα δε θυμούνται την ύπαρξη της Άννας.
Με βάση τα γεγονότα από την αστυνομία εξετάζονται δύο σενάρια.
- η Λόρα να έπλασε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες
- η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους
Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές απάντησαν στην ΕΛ.ΑΣ. για τη μαρτυρία της γυναίκας που υποστηρίζει ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό στο Βερολίνο. Η ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στον προαστιακό διαγράφεται μέσα σε 48 ώρες.
