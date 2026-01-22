Βρίσκεται στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα; – Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές
Νέα στοιχεία φαίνεται να δίνουν τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις αρχές από τις αρχές Ιανουαρίου. Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας στο Βερολίνο έθεσε σε συναγερμό τις ελληνικές Αρχές.
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», προχώρησε σε αποκαλύψεις στο Live News για την εξαφάνιση της 16χρονης.
Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας, που υποστήριζε ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11:15 το πρωί, έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση.
Αμέσως μετά τη μαρτυρία αυτή, οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κορίτσι που είδε η μάρτυρας ήταν όντως η Λόρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου διατηρεί τις εικόνες μόνο για μερικά εικοσιτετράωρα.
Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε ότι, καθώς η 16χρονη φαίνεται να είχε αγοράσει ένα άλλο κινητό, το οποίο είχε φέρει στην Αθήνα αλλά δεν είχε ενεργοποιήσει ακόμη, οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν από τις γερμανικές να τους ενημερώσουν αν η συγκεκριμένη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία, καθώς γνωρίζουν τον κωδικό της.
Η απάντηση αναμένεται εντός 24 ωρών, ενώ οι Αρχές περιμένουν επίσης στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
