Κρίσιμη μαρτυρία για τη Λόρα από το Βερολίνο – Δόθηκε παράταση στο Amber Alert

Δώδεκα ημέρες αγωνίας μετρά η οικογένεια της 16χρονης Λόρας που έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο με κατεύθυνση την Αθήνα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τόσο στο «σημείο μηδέν», δηλαδή στην περιοχή του Ζωγράφου, όσο και σε σταθμούς αναχώρησης όπου δεν απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος διαβατηρίου. Όλα δείχνουν ότι η Λόρα κατάφερε κι έφυγε στο εξωτερικό.

Παράλληλα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην παράταση του Amber Alert για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η αναζήτηση της 16χρονης Λόρας.

Την ίδια ώρα, συλλέγονται και αξιολογούνται μαρτυρίες και καταθέσεις συγγενών.

«Περιορισμός μπορεί να υπήρχε, του τύπου ότι θα κάνεις πρώτα τα μαθήματά σου, θα κάνεις πρώτα τις δουλειές; Δεν ξέρω τι, και μετά θα πάρεις το κινητό σου. Πράγμα καλό ή κακό, δεν μπορώ να το κρίνω. Μάλιστα μου είπε και η μητέρα της ‘στη Γερμανία δεν δίναμε στο παιδί το κινητό, δεν το δίναμε πολύ και παραλίγο να μας το πάρει η Πρόνοια, επειδή δεν δίναμε πολύ το κινητό στο παιδί και ήρθαμε στην Ελλάδα και την αφήσαμε ελεύθερη με το κινητό όσο θέλει σχεδόν και τώρα κοίταξε το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι έφυγε το παιδί μου γιατί με κάποιον μίλησε από το κινητό’. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί πάρα πολύ στο πώς να διαπαιδαγωγούν το παιδί τους», υπογράμμισε φίλος της οικογένειας.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Οι μαρτυρίες στις Αρχές είναι πολλές. Μερικές αντικρουόμενες και κάποιες περίεργες για την 16χρονη και την συμπεριφορά της. Κάποιες φίλες της μάλιστα, καταθέτουν ότι το κορίτσι αυτοτραυματιζόταν και στους γονείς της έλεγε ότι είναι από αλλεργία.

«Το θέμα τώρα είναι τώρα τι κάνει το παιδί, αυτό είναι το θέμα. Είναι με κάποιον τουλάχιστον και της προσφέρει τα απαραίτητα ή είναι κλεισμένη μόνη της μέσα και δεν έχει ούτε να φάει; Και είναι σε αδιέξοδο και δεν έχει κανέναν να μιλήσει».

«Συνεχίζονται οι έρευνες, και το πόρτα – πόρτα και στο κέντρο της Αθήνας, και περιμένουν και την πλήρη ανάλυση των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας» υπογράμμισε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί εκτός συνόρων, φτάνοντας μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, χώρα καταγωγής της 16χρονης και των γονιών της. Μάλιστα εξετάζεται μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η Λόρα βρισκόταν στις 13 του μηνός πρωινές ώρες στον σταθμό του Μονάχου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

«Eίδα ένα άτομο σαν τη Λόρα»

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, έφτασαν στις ελληνικές αρχές από τη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράμμισε ότι μια 45χρονη γυναίκα ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε στην 16χρονη αγνοούμενη.

«Υπάρχει μία κρίσιμη πληροφορία που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας. Μία ελληνικής καταγωγής γυναίκα, περίπου 45 χρόνων από το Βερολίνο, ανέφερε στην Αστυνομία, και στην ελληνική και στη γερμανική, ότι είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε. Είπε ότι ‘είδα ένα άτομο σαν τη Λόρα, με τα χαρακτηριστικά αυτά, στο Βερολίνο’» τόνισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Πέρα από τη σοβαρότητα της μαρτυρίας, η γυναίκα λέει ότι άκουσα αυτό το κορίτσι, που μοιάζει πολύ της Λόρας, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά την φράση: ‘εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ’. Καταλαβαίνει κάποιος ότι αν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων, ομοιότητα με αυτές τις αναφορές, υπάρχει εστίαση του ενδιαφέροντος σε αυτήν την υπόθεση από την Ελληνική Αστυνομία. Τις τελευταίες ώρες που έχει υπάρξει αυτή η αναφορά από την 45χρονη, έχει ανοίξει ένας δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, να βρουν το βίντεο του σταθμού και να διαπιστωθεί προς τα πού κατευθύνθηκε αυτή η γυναίκα. Εάν επιβεβαιωθεί, τότε καταλαβαίνει κάποιος ότι μεταφέρονται εκεί έρευνες» πρόσθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.