19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Λόρα: Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης αναζητά τη λύση του μυστηρίου η ΕΛ.ΑΣ. – Για εξηγήσεις κλήθηκαν οι γονείς
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 19:01

Λόρα: Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης αναζητά τη λύση του μυστηρίου η ΕΛ.ΑΣ. – Για εξηγήσεις κλήθηκαν οι γονείς

Όλα δείχνουν ότι η Λόρα σχεδίαζε τη φυγή της για αρκετό καιρό και με κάθε λεπτομέρεια

Vita.gr
Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Spotlight

Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη λύση του μυστηρίου και τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Ειδικότερα στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας έχουν μπει οι πρώτες ώρα της παρουσίας της 16χρονης στην περιοχή του Ζωγράφου εκεί που την άφησε το ταξί, το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου.

Οι πρώτες κινήσεις κρύβουν το μυστήριο

Η έρευνα εστιάζεται στις πρώτες κινήσεις που έκανε η Λόρα και έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας αλλά και σε μια σημαντική μαρτυρία ιδιοκτήτη φούρνου ο οποίος έχει καταθέσει ότι η 16χρονη του ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και στη συνέχει ζήτησε να της καλέσει ταξί για να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Ο καταστηματάρχης της υπέδειξε να πάει ακριβώς απέναντι που υπάρχει πιάτσα ταξί.

Όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και με συνδυαστική έρευνα δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αστυνομία δέχεται καθημερινά δεκάδες αναφορές για τη Λόρα ωστόσο καμία δεν έχει αποδειχθεί αξιόπιστη. Ουσιαστικά οι Αρχές δεν έχουν κανένα νέο στοιχείο από τη παρουσία της Λόρας σε κάποια περιοχή εκτός από εκείνες τις πρώτες ώρες που έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου όπου άφησε και την σχολική της τσάντα.

Έδωσαν εξηγήσεις οι γονείς

Στο μεταξύ όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν για εξηγήσεις από την Αστυνομία μετά την κατάθεση πρώην συμμαθήτριας της Λόρας.

Η μαθήτρια ανέφερε ότι η Λόρα τη ρωτούσε πώς θα μπορούσε να αυτοτραυματιστεί στον καρπό ενώ σε άλλο χρόνο ρωτούσε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος. Τότε η διεύθυνση του σχολείο είχαν καλέσει τους γονείς και στη συνέχει η Λόρα άλλαξε σχολείο.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο η αστυνομία μίλησε με τη διεύθυνση του σχολείου, όπου είπαν πως δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτούς από μαθητές περί κακοποίησης, και περί φόβων που εξέφραζε η 16χρονη. Όπως είπαν, ο λόγος που κάλεσαν τους γονείς ήταν ότι η 16χρονη δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα επειδή δεν γνώριζε ελληνικά και δεν μιλούσε καλά αγγλικά.

Αυτό φαίνεται να είπαν και οι γονείς στους αστυνομικούς, ότι δεν υπήρχε δηλαδή, κανένα άλλο θέμα από τους υπεύθυνους του σχολείου.

Επιπλέον, οι γονείς κατέθεσαν πως δεν κακοποιούσαν, ούτε κούρεψαν με τη βία τη 16χρονη, αλλά η ίδια κουρεύτηκε μόνη της.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου για την εξαφάνιση της 16χρονης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή είπε οι Αρχές έχουν ελέγξει αν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει με τα δικά της στοιχεία ή ακόμα και με τα στοιχεία κάποιου συγγενικού προσώπου, καθώς υπήρχαν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για το διαβατήριο της μητέρας.

«Δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει ούτε αεροπορικώς, ούτε με κάποιον άλλον τρόπο τουλάχιστον, με τη συνήθη συγκοινωνία, με κάποιο πούλμαν, με κάποιο δρομολόγιο επίσημο που να πηγαίνει μέχρι τη Γερμανία, καθώς αναζητούμε να δούμε αν ακολούθησε κάποια πορεία για να φτάσει σε αυτή τη χώρα από την οποία ήρθε άλλωστε στη χώρα μας. Δεν προκύπτει. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές. Η γερμανική αστυνομία γνωρίζει ότι η ελληνική αστυνομία αναζητά αυτό το παιδί και σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Γερμανίας, άμεσα θα ενημερωθούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί, ακόμα και αν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον ενήλικα, να ταξιδέψει ακόμα και με άλλα στοιχεία, με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό».

Σε σχέση με τους γονείς της 16χρονης ανέφερε:

«Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Μάλιστα είναι αυτοί που καλούνται ουσιαστικά να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας αν πρόκειται για το παιδί τους ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στους γονείς όταν εξετάζουμε βιντεοληπτικό υλικό. Και φυσικά όποια πληροφορία έρχεται ακόμη και στους ίδιους μεταφέρεται άμεσα στην αστυνομία. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα καθημερινή. Η προτροπή απ’ την πλευρά της αστυνομίας είναι να μην επικοινωνούνται στοιχεία της έρευνας. Ο μόνος λόγος είναι για να μην θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά και κάθε άνθρωπος αν θέλει να τοποθετηθεί στα μέσα, έχει την ελευθερία να το κάνει, είναι δικαίωμά του».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία
28η δικάσιμος 19.01.26

Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία

Είχαν κληθεί ως μάρτυρες στη δίκη για τις υποκλοπές ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος και η μικροβιολόγος Σοφία Στριγγάρη που είχε περιγραφεί από μάρτυρα ως «προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο 19.01.26

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
