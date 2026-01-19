Λόρα: Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης αναζητά τη λύση του μυστηρίου η ΕΛ.ΑΣ. – Για εξηγήσεις κλήθηκαν οι γονείς

Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη λύση του μυστηρίου και τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Ειδικότερα στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας έχουν μπει οι πρώτες ώρα της παρουσίας της 16χρονης στην περιοχή του Ζωγράφου εκεί που την άφησε το ταξί, το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου.

Οι πρώτες κινήσεις κρύβουν το μυστήριο

Η έρευνα εστιάζεται στις πρώτες κινήσεις που έκανε η Λόρα και έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας αλλά και σε μια σημαντική μαρτυρία ιδιοκτήτη φούρνου ο οποίος έχει καταθέσει ότι η 16χρονη του ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και στη συνέχει ζήτησε να της καλέσει ταξί για να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Ο καταστηματάρχης της υπέδειξε να πάει ακριβώς απέναντι που υπάρχει πιάτσα ταξί.

Όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και με συνδυαστική έρευνα δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αστυνομία δέχεται καθημερινά δεκάδες αναφορές για τη Λόρα ωστόσο καμία δεν έχει αποδειχθεί αξιόπιστη. Ουσιαστικά οι Αρχές δεν έχουν κανένα νέο στοιχείο από τη παρουσία της Λόρας σε κάποια περιοχή εκτός από εκείνες τις πρώτες ώρες που έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου όπου άφησε και την σχολική της τσάντα.

Έδωσαν εξηγήσεις οι γονείς

Στο μεταξύ όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν για εξηγήσεις από την Αστυνομία μετά την κατάθεση πρώην συμμαθήτριας της Λόρας.

Η μαθήτρια ανέφερε ότι η Λόρα τη ρωτούσε πώς θα μπορούσε να αυτοτραυματιστεί στον καρπό ενώ σε άλλο χρόνο ρωτούσε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος. Τότε η διεύθυνση του σχολείο είχαν καλέσει τους γονείς και στη συνέχει η Λόρα άλλαξε σχολείο.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο η αστυνομία μίλησε με τη διεύθυνση του σχολείου, όπου είπαν πως δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτούς από μαθητές περί κακοποίησης, και περί φόβων που εξέφραζε η 16χρονη. Όπως είπαν, ο λόγος που κάλεσαν τους γονείς ήταν ότι η 16χρονη δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα επειδή δεν γνώριζε ελληνικά και δεν μιλούσε καλά αγγλικά.

Αυτό φαίνεται να είπαν και οι γονείς στους αστυνομικούς, ότι δεν υπήρχε δηλαδή, κανένα άλλο θέμα από τους υπεύθυνους του σχολείου.

Επιπλέον, οι γονείς κατέθεσαν πως δεν κακοποιούσαν, ούτε κούρεψαν με τη βία τη 16χρονη, αλλά η ίδια κουρεύτηκε μόνη της.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου για την εξαφάνιση της 16χρονης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή είπε οι Αρχές έχουν ελέγξει αν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει με τα δικά της στοιχεία ή ακόμα και με τα στοιχεία κάποιου συγγενικού προσώπου, καθώς υπήρχαν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για το διαβατήριο της μητέρας.

«Δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει ούτε αεροπορικώς, ούτε με κάποιον άλλον τρόπο τουλάχιστον, με τη συνήθη συγκοινωνία, με κάποιο πούλμαν, με κάποιο δρομολόγιο επίσημο που να πηγαίνει μέχρι τη Γερμανία, καθώς αναζητούμε να δούμε αν ακολούθησε κάποια πορεία για να φτάσει σε αυτή τη χώρα από την οποία ήρθε άλλωστε στη χώρα μας. Δεν προκύπτει. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές. Η γερμανική αστυνομία γνωρίζει ότι η ελληνική αστυνομία αναζητά αυτό το παιδί και σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Γερμανίας, άμεσα θα ενημερωθούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί, ακόμα και αν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον ενήλικα, να ταξιδέψει ακόμα και με άλλα στοιχεία, με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό».

Σε σχέση με τους γονείς της 16χρονης ανέφερε:

«Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Μάλιστα είναι αυτοί που καλούνται ουσιαστικά να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας αν πρόκειται για το παιδί τους ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στους γονείς όταν εξετάζουμε βιντεοληπτικό υλικό. Και φυσικά όποια πληροφορία έρχεται ακόμη και στους ίδιους μεταφέρεται άμεσα στην αστυνομία. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα καθημερινή. Η προτροπή απ’ την πλευρά της αστυνομίας είναι να μην επικοινωνούνται στοιχεία της έρευνας. Ο μόνος λόγος είναι για να μην θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά και κάθε άνθρωπος αν θέλει να τοποθετηθεί στα μέσα, έχει την ελευθερία να το κάνει, είναι δικαίωμά του».