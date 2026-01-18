Νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της Λόρας – Η μαρτυρία συμμαθήτριας και η αλλαγή σχολείου που ερευνά η Αστυνομία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης και τους λόγους που οδήγησαν τη Λόρα να εγκαταλείψει την οικογένειά της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA υπάρχει μία μαρτυρία κομβικής σημασίας, μιας συμμαθήτριας της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγαινε η Λόρα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η συγκεκριμένη κοπέλα στους αστυνομικούς το απόγευμα της Παρασκευής, η Λόρα της είχε πει ότι ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό της ενώ σε κάποια άλλη στιγμή, ρωτούσε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος.

Αυτό της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έτσι όταν το έμαθε η διεύθυνση του σχολείου, κλήθηκαν οι γονείς της Λόρας προκειμένου να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Άλλαξε σχολείο

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα άλλαξε σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Στο μεταξύ όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τις επόμενες ώρες οι αστυνομικοί περιμένουν τις απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από τις σαρώσεις των κινητών δηλαδή σε τρία σημεία: στο σημείο της Πάτρας όπου επιβιβάστηκε στο ταξί, και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας που έφτασε και σε ένα άλλο, κοντά στην οδό Θηβών, που την είδαν τελευταία φορά.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν σε αυτά τα τρία σημεία «καλεί» κάποιο συγκεκριμένο κινητό.

Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της

Τα ίχνη της 16χρονης έχουν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες και πλέον ενισχύεται το σενάριο ότι κατάφερε να φύγει από την χώρα, άγνωστο ακόμα πώς και με ποιου τη βοήθεια.

Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε βήμα – βήμα τη φυγή της. Με κάθε τρόπο προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα που θα την βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο της.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είπε παλιά της συμμαθήτρια στο MEGA.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της.

Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν πως πίσω από αυτή την κίνηση της 16χρονης κρύβεται το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό του πλαστού διαβατηρίου με τα στοιχεία της μητέρας της. Μητέρα και κόρη, ίδιες, όμως, η Λόρα θα έπρεπε να δείχνει πιο μεγάλη από την ηλικία της.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει τις έρευνες τους στο σημείο μηδέν, στην περιοχή του Ζωγράφου καθώς πιστεύουν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα κρύβονται εκεί.