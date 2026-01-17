Αναζητούν τι οδήγησε την 16χρονη Λόρα στη φυγή – Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Μία εξαιρετική προετοιμασία, που δύσκολα θα έκανε μόνο του ένα παιδί, δείχνουν οι κινήσεις της 16χρονης Λόρας που έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο.

Χρόνοι, διαδρομές, ενδυμασία, συγκεκριμένη διεύθυνση στον οδηγό του ταξί, διαμονή «συμπληρώνουν» ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με «βήματα» που δύσκολα θα έκανε η 16χρονη χωρίς βοήθεια.

Αναζητήσεις προς κάθε κατεύθυνση

Περπατά σε δρόμους με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει κινητό, χρησιμοποιεί Wi-Fi ώστε να μην αφήσει ηλεκτρονικά ίχνη, ξεφορτώνεται την ροζ σχολική της τσάντα.

«Την πήγαμε στον αξιωματικό υπηρεσίας και την παραδώσαμε. Ήρθε, την άνοιξε μπροστά μου και είδα μία τύπου ταυτότητα, τη φωτογραφία η οποία ήταν της κοπέλας που εμφανίζει η τηλεόραση», λέει η γυναίκα που βρήκε την τσάντα.

Το μόνο σίγουρο κομμάτι στο περίεργο παζλ που καλούνται να λύσουν οι Αρχές, είναι πως η 16χρονη είναι αποφασισμένη να ξεφύγει.

«Στην τάξη, επειδή δεν ήξερε ελληνικά, έπλεκε πολύ. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», λέει συμμαθήτριά της.

Τι οδήγησε τη Λόρα στη φυγή

Από έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι από τον πατέρα είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης στη Γερμανία για μερικές ημέρες. Ο ίδιος εξέφρασε στην κατάθεσή του φόβους μήπως συμβεί το ίδιο και στην Ελλάδα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει ‘αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε», λέει φίλη της ανήλικης.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Η μητέρα της μάλιστα, όταν είχε κληθεί στο σχολείο για προβλήματα προσαρμογής της 16χρονης, εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον προβληματισμό της λέγοντας ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

<br />

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

«Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.», υπογράμμισε για το θέμα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής «έχουν δει» τη Λόρα σε Μενίδι, Βούλα, Κηφισιά, Μαρκόπουλο και στο κέντρο της Αθήνας.

«Δεν γνωρίζουν οι Αρχές τι έχει συμβεί στην 16χρονη από τότε που εμφανίστηκε την τελευταία φορά στου Ζωγράφου πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

«Στην τσάντα, ανάμεσα στα άλλα, ήταν και ένα άδειο κουτί με αυτοκόλλητα νύχια» όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, αναφέροντας ότι ίσως ήταν στο πλαίσιο αλλαγής του τρόπου ζωής που ίσως αναζητούσε η 16χρονη, απελευθερωμένη από την καταπίεση που βίωνε στο σπίτι της.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν η 16χρονη βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα ή αν κατάφερε να φύγει με πλαστά έγγραφα στο εξωτερικό.