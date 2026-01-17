newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάτρα: Οι έρευνες, τα σενάρια και οι αποκαλύψεις «φωτιά» για την εξαφάνιση της 16χρονης
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 10:28

Πάτρα: Οι έρευνες, τα σενάρια και οι αποκαλύψεις «φωτιά» για την εξαφάνιση της 16χρονης

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν κινήσεις, μαρτυρίες και οικογενειακό υπόβαθρο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε στου Ζωγράφου στην Αθήνα με ταξί. Έκτοτε έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους και καταφέρνει να ξεφεύγει από το μικροσκόπιο των Αρχών που την αναζητούν.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της μέσα από κάμερες ασφαλείας που την έχουν καταγράψει αλλά και από μαρτυρίες συγγενών και φίλων για τις σχέσεις της με τους γονείς της, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχουν τις λίστες επιβατών σε ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια για δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης καταγράφεται στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, εξ ου και ερευνάται η πιθανότητα να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή.

Η μητέρα της Λόρας έχει καταθέσει ότι έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση η κόρη της είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της

εικόνα που δείχνει τη 16χρονη Λόρα και τη μητέρα της, οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους

Η 16χρονη Λόρα και η μητέρα της μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό

Την Παρασκευή υπήρξαν αναφορές ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη έπειτα από μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας που είπε πως η 16χρονη επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές, ενώ το φως της δημοσιότητας είδαν και σχετικές φωτογραφίες.

Άλλη μαρτυρία έκανε λόγο για παρουσία της Λόρας στα Σεπόλια. Παρ’ όλα αυτά, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη περίπτωση ήταν τελικά η 16χρονη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Οι έρευνες εκτείνονται μέχρι το εξωτερικό – εξετάζεται το σενάριο η 16χρονη να διέφυγε στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η μητέρα της Λόρας έχει δηλώσει στην Αστυνομία ότι έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση η κόρη της είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της. Το γεγονός αυτό έχει τη σημασία του δεδομένου ότι οι δυο τους μοιάζουν πάρα πολύ, κάτι που ίσως θα βοηθούσε τη Λόρα να βγάλει πλαστά έγγραφα.

Κάθε στοιχείο εξετάζεται εξονυχιστικά – όπως οι πληροφορίες για κακοποιητικό περιβάλλον, δύσκολη σχέση με τον πατέρα, φιλοξενία της Λόρας σε δομή στη Γερμανία και αφαίρεση επιμέλειας από τους γονείς – σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η ανήλικη και να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι έρευνες εστιάζουν τόσο στις μαρτυρίες όσο και στα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει κάποια στιγμή στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

εικόνα που δείχνει την κοπέλα που ο ιδιοκτήτης του καφέ στη Βάρη υποστήριζε ότι είναι η 16χρονη Λόρα

Η κοπέλα που ο ιδιοκτήτης του καφέ στη Βάρη υποστήριζε ότι είναι η 16χρονη Λόρα, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από την Αστυνομία

Αποκαλύψεις – «φωτιά»

Όσο περνούν οι μέρες ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή του 16χρονου κοριτσιού αλλά και τις σχέσεις με την οικογένειά της.

«Γενικά το κινητό της το είχα δει, έχουμε φωτογραφίες μαζί, ήμασταν πολύ κοντά, δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram, δεν την άφηνε να έχει Viber, δεν την άφηνε να έχει τίποτα απολύτως, μόνο κάμερα», λέει φίλη της στο Live News.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτριά της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από τη Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα: «Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει αφού δεν ξέρει ελληνικά, γιατί ήρθε στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο. Στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Μία ακόμα φίλη της 16χρονης δήλωσε στο Live News ότι ο πατέρας της Λόρα τής είχε κουρέψει τα μαλλιά το 2024, όταν εκείνη φοιτούσε στην Α’ Γυμνασίου. Και αυτό επειδή η 16χρονη είχε ζητήσει να πάει κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Κατ’ αρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες» το είπε η φίλη της.

Η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός ένα επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές ότι ήταν τότε που η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Η αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της 16χρονης στην Ασφάλεια Πάτρας. Αν και για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση, έπειτα από σχετική καταγγελία στη Γερμανία, εκείνοι δεν το είχαν αναφέρει στην αρχική τους κατάθεση.

«Ο πατέρας της Λόρας είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», κατέθεσε η μητέρα της. Ο πατέρας από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε ότι φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της κόρης του.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εντοπίστηκε και ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης στο Αμβούργο. Όπως όμως είπε στις Αρχές, δεν έχει πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένεια.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», κατέθεσε ο ίδιος.

Ολιγωρία καταγγέλεται από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για «ολιγωρία» στη διαχείριση της περίπτωσης της 16χρονης, αναφέροντας ότι «κάποιος συγκεκριμένος από τις Αρχές καθυστέρησε» την υπόθεση, καθώς η κοπέλα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε 11 του μήνα μέχρι να κινηθεί η διαδικασία από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην υπόθεση, ενώ διατύπωσε την άποψη ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος που βοηθά τη 16χρονη στις κινήσεις της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τα ονόματα 16.01.26

Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο