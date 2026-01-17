Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε στου Ζωγράφου στην Αθήνα με ταξί. Έκτοτε έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους και καταφέρνει να ξεφεύγει από το μικροσκόπιο των Αρχών που την αναζητούν.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της μέσα από κάμερες ασφαλείας που την έχουν καταγράψει αλλά και από μαρτυρίες συγγενών και φίλων για τις σχέσεις της με τους γονείς της, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχουν τις λίστες επιβατών σε ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια για δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης καταγράφεται στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, εξ ου και ερευνάται η πιθανότητα να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή.

Η μητέρα της Λόρας έχει καταθέσει ότι έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση η κόρη της είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της

Την Παρασκευή υπήρξαν αναφορές ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη έπειτα από μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας που είπε πως η 16χρονη επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές, ενώ το φως της δημοσιότητας είδαν και σχετικές φωτογραφίες.

Άλλη μαρτυρία έκανε λόγο για παρουσία της Λόρας στα Σεπόλια. Παρ’ όλα αυτά, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη περίπτωση ήταν τελικά η 16χρονη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Οι έρευνες εκτείνονται μέχρι το εξωτερικό – εξετάζεται το σενάριο η 16χρονη να διέφυγε στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η μητέρα της Λόρας έχει δηλώσει στην Αστυνομία ότι έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση η κόρη της είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της. Το γεγονός αυτό έχει τη σημασία του δεδομένου ότι οι δυο τους μοιάζουν πάρα πολύ, κάτι που ίσως θα βοηθούσε τη Λόρα να βγάλει πλαστά έγγραφα.

Κάθε στοιχείο εξετάζεται εξονυχιστικά – όπως οι πληροφορίες για κακοποιητικό περιβάλλον, δύσκολη σχέση με τον πατέρα, φιλοξενία της Λόρας σε δομή στη Γερμανία και αφαίρεση επιμέλειας από τους γονείς – σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η ανήλικη και να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι έρευνες εστιάζουν τόσο στις μαρτυρίες όσο και στα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει κάποια στιγμή στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Αποκαλύψεις – «φωτιά»

Όσο περνούν οι μέρες ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή του 16χρονου κοριτσιού αλλά και τις σχέσεις με την οικογένειά της.

«Γενικά το κινητό της το είχα δει, έχουμε φωτογραφίες μαζί, ήμασταν πολύ κοντά, δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram, δεν την άφηνε να έχει Viber, δεν την άφηνε να έχει τίποτα απολύτως, μόνο κάμερα», λέει φίλη της στο Live News.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτριά της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από τη Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα: «Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει αφού δεν ξέρει ελληνικά, γιατί ήρθε στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο. Στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Μία ακόμα φίλη της 16χρονης δήλωσε στο Live News ότι ο πατέρας της Λόρα τής είχε κουρέψει τα μαλλιά το 2024, όταν εκείνη φοιτούσε στην Α’ Γυμνασίου. Και αυτό επειδή η 16χρονη είχε ζητήσει να πάει κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Κατ’ αρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες» το είπε η φίλη της.

Η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός ένα επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές ότι ήταν τότε που η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Η αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της 16χρονης στην Ασφάλεια Πάτρας. Αν και για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση, έπειτα από σχετική καταγγελία στη Γερμανία, εκείνοι δεν το είχαν αναφέρει στην αρχική τους κατάθεση.

«Ο πατέρας της Λόρας είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», κατέθεσε η μητέρα της. Ο πατέρας από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε ότι φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της κόρης του.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εντοπίστηκε και ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης στο Αμβούργο. Όπως όμως είπε στις Αρχές, δεν έχει πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένεια.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», κατέθεσε ο ίδιος.

Ολιγωρία καταγγέλεται από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για «ολιγωρία» στη διαχείριση της περίπτωσης της 16χρονης, αναφέροντας ότι «κάποιος συγκεκριμένος από τις Αρχές καθυστέρησε» την υπόθεση, καθώς η κοπέλα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε 11 του μήνα μέχρι να κινηθεί η διαδικασία από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην υπόθεση, ενώ διατύπωσε την άποψη ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος που βοηθά τη 16χρονη στις κινήσεις της.