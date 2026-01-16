newspaper
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Ελλάδα 16 Ιανουαρίου 2026 | 17:24

Πάτρα: Στο «μικροσκόπιο» η σχέση της Λόρας με τον πατέρα της – Εξαφανισμένη για ένατη μέρα η 16χρονη

Τι εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας.

Spotlight

Την ώρα που η 16χρονη Λόρα παραμένει άφαντη για 9η μέρα, οι γονείς της και η απόφασή τους να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα σε μία γειτονιά του Ρίου στην Πάτρα, προκαλεί ερωτηματικά.

«Το κοριτσάκι δεν έβγαινε πολύ έξω. (…) Της έλεγα καλημέρα, καλημέρα μου έλεγε, τίποτα παραπάνω. (…) Δεν είχα δει ποτέ το αντρόγυνο να κυκλοφορεί έξω. Στη θάλασσα, και καμία φορά αυτός με το ποδηλατάκι του», λέει γειτόνισσα.

Άλλη γειτόνισσα της οικογένειας, λέει:

«Στη γειτονιά δεν ερχόντουσαν, κάτω πήγαιναν στη θάλασσα, σε μαγαζιά».

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Live News» αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να ζήσει σε άλλη χώρα.

Για την ακρίβεια αυτή ήταν η τρίτη φορά για τον 65χρονο Ουκρανό γιατρό που έφυγε από την Οδησσό στα τέλη του ‘80, πήγε ως μετανάστης στη Γερμανία και έζησε εκεί για 3 δεκαετίες.
Ποιος είναι ο πατέρας της 16χρονης

Με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, ο τότε 30χρονος πατέρας της Λόρας που εργαζόταν ως στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό, χάνει τη δουλειά του. Αναγκάζεται να μεταναστεύσει στο Αμβούργο και βρίσκει στέγη σε ένα σπίτι αιτούντων άσυλο. Εκεί, λίγους μήνες αργότερα γεννιέται ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρας που σήμερα είναι 37 ετών.

«Το 1995, με τη βοήθεια συναδέλφου του γιατρού, η οικογένεια μετακομίζει στο Γκρόχανσντορφ. Ο Βλαντιμίρ Λόμτεβ βρίσκει ξανά δουλειά, πρώτα ως χειροπράκτης, στη συνέχεια στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και έπειτα σε μία ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων στο Αμβούργο».

Τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία ήταν δύσκολα. Η σύζυγός του εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και εκείνος ως χειροπράκτης. Μέχρι να πολιτογραφηθεί δεν μπορούσε να εξασκήσει το επάγγελμα του γιατρού.

Το 2000, μετά από 11 χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποκτήσει την ιθαγένεια, με μία γερμανική εφημερίδα τότε να έχει εκτενές ρεπορτάζ για την ιστορία του γιατρού από την Οδησσό.

«24 Φεβρουαρίου 2000, περιμένοντας το νέο διαβατήριο. Μεταξύ των πρώτων που υπέβαλαν αίτηση για γερμανικά διαβατήρια είναι ο Δρ. Βλαντιμίρ Λόμτεβ, η σύζυγός του και ο 11χρονος γιος τους. ‘Νιώθουμε σαν στο σπίτι μας εδώ. Θέλουμε μία φυσιολογική ζωή όπως οι άλλοι Γερμανοί, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις’ λέει ο Ουκρανός γιατρός που ήρθε στη Γερμανία τη δεκαετία του ‘80».

Την επόμενη δεκαετία, ως μέλος πια του ιατρικού συλλόγου, άρχισε να εξασκεί ξανά το επάγγελμα του γιατρού. Το 2009, με τη δεύτερη σύζυγό του, απέκτησαν τη Λόρα.

Τα ετεροθαλή αδέλφια όμως δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους, με μαρτυρίες να αναφέρουν πως η Λόρα έμαθε ότι είχε μεγάλο αδελφό πολλά χρόνια αργότερα.

«Μου είχε πει ότι είχαν αρκετά χρόνια διαφορά αλλά δεν είχαν επαφές, κάτι τέτοιο», λέει φίλη της 16χρονης.

Και ο αδελφός της ανέφερε στις ελληνικές Αρχές πως δεν έχει καμία επαφή μαζί της, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την σχέση με τον πατέρα του.
Η απόφαση να αρχίσει από το μηδέν

Αν και είχε μοχθήσει τόσο για τη ζωή που είχε φτιάξει στη Γερμανία, μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, άγνωστο γιατί, ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να αρχίσει και πάλι από το μηδέν.

Πήρε τη σύζυγο και την τότε 13χρονη κόρη τους και μετακόμισαν στην Ελλάδα. Όχι στην πρωτεύουσα όπως θα περίμενε κανείς, αλλά σε μία απομονωμένη γειτονιά του Ρίου.

Σχετικά με την αγορά του σπιτιού, μάρτυρας αναφέρει:

«Ο πατέρας της Λόρας μιλούσε μόνο Γερμανικά, για αυτό όλη η αγοροπωλησία έγινε μέσω μεσίτριας και δικηγόρου. Η επαφή του άνδρα με τον ιδιοκτήτη ήταν τυπική λόγω της δυσκολίας στην επικοινωνία. Στον ιδιοκτήτη έκανε μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά, έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στο Ακταίο του Ρίου και όχι ας πούμε στην Αθήνα. Μάλλον τον άνθρωπο τον ενδιέφερε να πάει να μείνει σε ένα πιο καλό κλίμα, γιατί το σπίτι είναι δίπλα στη θάλασσα με μεγάλο κήπο. Φαινόταν ότι ήθελε ένα σπίτι μέσα στη φύση. Βρήκε το σπίτι μόνος του μέσω του Google και πήγε μόνος του, μαζί με έναν μεταφραστή και χτύπησε την πόρτα του ιδιοκτήτη για να δηλώσει ενδιαφέρον».

