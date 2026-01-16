Λόρα: Στο εξωτερικό ψάχνουν την 16χρονη -Το διαβατήριο και η ομοιότητα με την μητέρα της
Το σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα έχει φύγει στο εξωτερικό εντείνεται
Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που συνεχίζει να αγνοείται για ένατη ημέρα. Οι μέρες περνούν, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες και το κορίτσι άφαντο.
Η 16χρονη που έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο εθεάθη για τελευταία φορά στις 9 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, αφού η σημερινή πληροφορία ότι εντοπίστηκε στη Βάρη, δεν επιβεβαιώθηκε.
Πλέον, το σενάριο ότι η 16χρονη έχει φύγει στο εξωτερικό εντείνεται.
Αναζητούν την Λόρα στο εξωτερικό
Το σενάριο η 16χρονη Λόρα να έφυγε εκτός Ελλάδας παραμένει ανοιχτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι αρχές «σαρώνουν» ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια και ελέγχουν τις λίστες επιβατών στις πτήσεις που έγιναν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται πως δεν έχει ταξιδέψει με το δικό της διαβατήριο και εξετάζεται εάν το έχει κάνει με πλαστά έγγραφα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η Λόρα ένα μήνα πριν είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Την πληροφορία αυτή έδωσε στις Αρχές η μητέρα του κοριτσιού.
Αυτό σημαίνει ότι η Λόρα είχε το περιθώριο να βγάλει ακόμα και πλαστό διαβατήριο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η Λόρα ίσως να κυκλοφορούσε με τα στοιχεία της μητέρας της.
Σε αυτό βοηθάει και η ομοιότητα που έχει η 16χρονη με την μητέρα της, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:
Δεν ήταν η Λόρα στις φωτογραφίες στη Βάρη
Η μαρτυρία ότι εθεάθη στη Βάρη δεν επιβεβαιώνεται.
Η αστυνομία εξέτασε τις φωτογραφίες ιδιοκτήτη καφέ στην περιοχή, ο οποίος υποστήριξε ότι πήγε στο μαγαζί του και αγόρασε καφέ, όμως, όπως όλα δείχνουν, η εικονιζόμενη κοπέλα δεν ήταν η αγνοούμενη.
Η εξαφάνιση της Λόρας έχει κινητοποιήσει όλη την Αττική, με την αστυνομία να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις καθημερινά από πολίτες που πιστεύουν ότι την έχουν δει.
Εντοπίστηκε ο αδερφός της στη Γερμανία
Αρχικές πληροφορίες που έδωσε φίλη της Λόρας ανέφεραν ότι το κορίτσι της είχε μιλήσει για τον ετεροθαλή αδερφό της στη Γερμανία, τον οποίο ήθελε να συναντήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές Αρχές τον εντόπισαν στο Αμβούργο, όμως ο ίδιος δήλωσε, σύμφωνα με το Star ότι δεν είχαν συχνή επικοινωνία και πως δε γνώριζε για πιθανή επίσκεψή της στη Γερμανία.
Επίσης, υποστήριξε ότι οι επαφές τους τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισμένες.
