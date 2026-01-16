Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, που έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου.

Οι αστυνομικοί αναζητούν κάθε στοιχείο που θα τους οδηγήσει στα ίχνη της 16χρονης, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν δύο σημαντικές δυσκολίες: την «εξαφάνιση» της Λόρας από τα κοινωνικά δίκτυα και το γεγονός ότι έχει απενεργοποιήει την κάρτα SIM του κινητού της.

Με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, εκτιμούν ότι η 16χρονη διαμένει σε κάποιο χώρο στην περιοχή του Ζωγράφου, με πιθανότερη την περίπτωση να φιλοξενείται σε κάποιο διαμέρισμα.

«Ήρθε να ψωνίσει, φόραγε ένα καπέλο και από πάνω και από πάνω μια κουκούλα, μου φάνηκε λίγο περίεργο, τη ρώτησα ‘τη θέλει’, μου έδειξε… της έδωσα κάτι να πάρει, με πλήρωσε και έφυγε», είπε επιχειρηματίας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει όλα τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή που έχει εντοπιστεί η Λόρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι, η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει η ανήλικη το ενδεχόμενο να διαμένει και εντός της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου.

Δεκάδες αναφορές για την παρουσία της

Δεκάδες είναι οι αναφορές πολιτών στην Αστυνομία που λένε ότι είδαν την 16χρονη, χωρίς ωστόσο ακόμη αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το wi-fi ώστε να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της η κοπέλα έφυγε από το κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεοληπικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.

Η σχέση της με τους γονείς της και οι αναφορές σε ψυχολογική βία

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης παραμένουν άκαρπες, έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν την 16χρονη να φύγει από το σπίτι της.

«Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) πολλή ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω. Μου έλεγε: ‘Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι: ‘Oh my god, he is coming, πρέπει να κλείσω, γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό’. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ» τόνισε φίλη της 16χρονης.

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’. Σε όλα αυτά που γινόντουσαν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» ανέφερε άλλη μαρτυρία.

«Μας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: ‘πλύνε τα πιάτα’, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» συμπλήρωσε.

Ο καβγάς και η οριστική απόφαση

Παράλληλα, μαρτυρίες που έχει η συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζουν ότι στα τέλη Οκτωβρίου σημειώθηκε ένας μεγάλος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο. Αυτό το επεισόδιο φαίνεται να ήταν η αφορμή για την 16χρονη να λάβει την οριστική της απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Είχε 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο» ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.