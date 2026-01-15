«Εξαφανισμένη» ή «φυγάς» η 16χρονη Λόρα – «Δεν ήρθε τυχαία στην Αθήνα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Για την υπόθεση μίλησαν το πρωί της Πέμπτης ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Ο ταξιτζής είπε ότι ζήτησε να τη φέρει σε συγκεκριμένο σημείο, από τις μαρτυρίες που έχουμε το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν κοιμάται σε παγκάκια, κάπου φιλοξενείται, βγαίνει και ψωνίζει»

Μάλιστα, ο κ. Μπαλάσκας είπε ότι υπάρχει διαταγή από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για άμεσα αποτελέσματα στην έρευνα, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το θέμα, και οι πληροφορίες του λένε ότι ακόμα και σήμερα θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Για την 16χρονη υπάρχουν πια πολλές μαρτυρίες και η έρευνα της αστυνομίας έχει εστιαστεί στο «τρίγωνο» Ιλίσσια-Ζωγράφου-παρυφές Αμπελοκήπων. Τόνισε δε ο ίδιος πως δεν χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «εξαφανισμένη» η 16χρονη, αλλά ως «φυγάς».

Από την πλευρά του, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ομηρία. Ο ίδιος έδωσε δύο σενάρια: είτε υπάρχει κάποια σχέση, είτε μένει σε κάποια φίλη.

«Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχε επαφή μέσω social media, δεν ήρθε τυχαία το παιδί στην Αθήνα. Ο ταξιτζής είπε ότι ζήτησε να τη φέρει σε συγκεκριμένο σημείο, από τις μαρτυρίες που έχουμε το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν κοιμάται σε παγκάκια, κάπου φιλοξενείται, βγαίνει και ψωνίζει, βάφεται, είναι ευδιάθετη. Επομένως, έχουμε ένα θετικό ότι είναι καλά. Ένα 60% με 70% να υπάρχει κάποια σχέση και ένα δεύτερο να είναι κάποια φίλη, και αυτό δεν αποκλείεται. Δεν υπάρχει ομηρία σε καμία περίπτωση, το παιδί οργάνωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φυγή, πήρε το διαβατήριο, προσπάθησε να πουλήσει χρυσαφικά για να έχει χρήματα. Παρόλο που γίνεται χαμός σε όλα τα ΜΜΕ, εκείνη κυκλοφορεί, έχουμε πολλές μαρτυρίες, αλλά ξέρει να ξεφεύγει, ξέρει να κρύβεται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούκαλης.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε ότι η 16χρονη αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα «ιδιαίτερα με τον πατέρα της, όχι προβλήματα ουσιαστικά, αυταρχικότητας προβλήματα, επειδή ασχολιόταν περισσότερο με το ίντερνετ και σπαταλούσε περισσότερο χρόνο εκεί». Όπως είπε έχουν ξεκλειδώσει οι αστυνομικοί όλες τις συνομιλίες στα social media, παρότι τα έκλεισε, και υπάρχει συνομιλία με φίλη της, που της έλεγε ότι θέλει να φύγει και της ζητούσε και χρήματα.