Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: «Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω» – Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα και της μητέρας της

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας τα ίχνη της οποία χάθηκαν από την Πάτρα.

«Που είσαι; Είσαι καλά; Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε. Ανησυχούμε για σένα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».

Με αυτά τα λόγια ο πατέρας της 16χρονης Λόρα έστειλε το δικό του μήνυμα στην αγνοούμενη κόρη του η οποία για 7η ημέρα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους.

«Λόρα αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του κοριτσιού μέσω του ΑΝΤ1, με την αγωνία των δύο γονέων να έχει φτάσει φυσικά στο «κόκκινο».

Το μοναδικό σημείο ζωής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι εικόνες και μαρτυρίες για τη Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου, μια περιοχή στην οποία η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικεντρωθεί στις έρευνες.

Μαρτυρίες νεαρών αναφέρουν ότι είδαν την 16χρονη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φέρεται να έκανε αγορές, ενώ καταστηματάρχες και εργαζόμενοι σε καταστήματα δηλώνουν ότι την έχουν δει.

«Λόρα αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω»

«Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν ‘είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει’. Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης κι έβαλε μέσα σε ένα μπουκάλι νερό», είπε η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μαρία Καρλατήρα, η καθηγήτρια των νεαρών, και συμπλήρωσε: «Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε ‘I speak English’. Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει ‘είσαι εσύ’. Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε».

«Είμαστε εδώ για σένα»: Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στη Λόρα

Την ίδια ώρα, δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με τον οργανισμό ο οποίος, όπως την διαβεβαιώνει, είναι εδώ για να την ακούσει χωρίς να την κρίνει.