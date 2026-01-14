Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.
Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα.
Οι αρχές ακολουθούν καρέ καρέ τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προσπαθώντας να εντοπίσουν το δρομολόγιο της ανήλικης και να φτάσουν στα ίχνη της.
Παράλληλα, αξιοποιούν καταθέσεις ατόμων που συνάντησαν την ανήλικη, συνδυάζοντάς τις με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά, η 16χρονη Λόρα εθεάθη χθες το απόγευμα από ανήλικους μαθητές σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ισχυρίζονται οι μαθητές όταν την ρώτησαν αν είναι η κοπέλα που αγνοείται, εκείνη τους απάντησε ότι δεν μιλάει ελληνικά και έφυγε με τα ψώνια της.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.
Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε πως συναντήθηκε πράγματι με την 16χρονη Λόρα, επειδή ήθελε να αγοράσει ένα κινητό που είχε βρει σε αγγελία που πωλούσε η ανήλικη και μάλιστα στην συνάντηση ήταν και η κόρη του.
