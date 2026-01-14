Άλυτο παραμένει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα στην οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια, όταν οι γονείς της που είναι Γερμανοί αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας.

«Είχαμε θέμα να συνεννοηθούμε ακόμα και στο πού ακριβώς στην Αθήνα» είπε ο οδηγός ταξί

Ωστόσο, η προσαρμογή της στην Ελλάδα αποδείχτηκε δύσκολη, καθώς η 16χρονη δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα και αντιμετώπιζε προβλήματα στο σχολείο, με αποτέλεσμα οι γονείς της να της περιορίσουν τον χρόνο στο διαδίκτυο, όπως έχει αναφέρει φίλη της στο Live News.

«Δεν ανταλλάξαμε κουβέντες στο ταξί γιατί το κορίτσι δεν μίλαγε καθαρά ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά», δήλωσε σήμερα μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno ο οδηγός ταξί, Νίκος Λιβάνης, που την παρέλαβε από το Ρίο στην Πάτρα για να την μεταφέρει στην πρωτεύουσα. «Είχαμε θέμα να συνεννοηθούμε ακόμα και στο πού ακριβώς στην Αθήνα, να σκεφτείτε», συμπλήρωσε.

<br />

«Από την ώρα που μπήκε στο αμάξι μέχρι και την ώρα που φτάσαμε στα διόδια της Ελευσίνας, βαφόταν, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εκτός και αν έκανε κάτι άλλο και εγώ δεν την έβλεπα, γιατί οδηγούσα», πρόσθεσε, ενώ ερωτηθείς αν του είχε δώσει συγκεκριμένη διεύθυνση, είπε ότι του είχε δώσει οδό αλλά χωρίς αριθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζήτησε από τον οδηγό να τη μεταφέρει αρχικά στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, ωστόσο κατέβηκε στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Ένα-δύο λεπτά πριν φτάσω στον προορισμό, γιατί εγώ πήγαινα με GPS επάνω, στον τερματισμό, εκεί που μου είχε δώσει την οδό, μου λέει ‘σταμάτα εδώ στο φανάρι, θέλω να κατέβω εδώ, είμαι μια χαρά’. Με πλήρωσε 320 ευρώ, μαζί με τα διόδια», συνέχισε ο ίδιος ενώ τόνισε σε σχετική ερώτηση ότι δεν υποψιάστηκε πως είναι ανήλικη. «Παίρνουμε κοπέλες μέσα, που οι περισσότερες είναι φοιτήτριες, δεν μπορώ να ξέρω εγώ ούτε μπορώ να ζητήσω ταυτότητα από κάποια κοπέλα που θα μπει μέσα στο ταξί» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι προτού επιβιβαστεί στο ταξί, η 16χρονη είχε πουλήσει το τηλέφωνό της στον ενήλικο άνδρα που είχε καταγραφεί μαζί της σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και ο οποίος στη συνέχεια πήγε αυτοβούλως στην Αστυνομία. Πρόκειται για 58χρονο, ο οποίος κατέθεσε ότι συναντήθηκε με τη 16χρονη μαζί με την κόρη του, προκειμένου να αγοράσει το παλιό της κινητό τηλέφωνο έναντι 200 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία και δήλωσε διαθέσιμος να συνδράμει με οποιαδήποτε πληροφορία στην έρευνα για τον εντοπισμό της ανήλικης.

Εξαφάνιση στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους δύο βίντεο-ντοκουμέντο, τα οποία αποτελούν τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της. Στο πρώτο, η ανήλικη καταγράφεται να κατεβαίνει από το ταξί και να συνομιλεί στο κινητό της τηλέφωνο, φορώντας μαύρο μπουφάν, με την κουκούλα στο κεφάλι και έχοντας μαζί της σακίδιο. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς την οδό Μικράς Ασίας, με πορεία προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο δεύτερο βίντεο, από κάμερα φαρμακείου λίγα μέτρα πιο κάτω, φαίνεται να κινείται στην ίδια περιοχή και να επιστρέφει, πιθανότατα επειδή αναζητούσε σύνδεση Wi-Fi, την οποία φέρεται να είχε ζητήσει νωρίτερα από κατάστημα καφέ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη ενδέχεται να επισκέφθηκε ανταλλακτήριο χρυσού, προκειμένου να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα και να συγκεντρώσει χρήματα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, χαρτογραφώντας τη διαδρομή της από τον Ζωγράφο προς το κέντρο της Αθήνας.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του κινήτρου της εξαφάνισης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη.

Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στη Γερμανία να κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ υπάρχει αναφορά για καταγγελία γείτονα που οδήγησε σε φιλοξενία της 16χρονης σε δομή για κακοποιημένα παιδιά.