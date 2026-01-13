Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα – Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με την ανήλικη

Στην ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο, ο οποίος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του, προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, έναντι 200 ευρώ.

Σε βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συναντά τον άνδρα. Η 16χρονη Λόρα η οποία φορά στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα συνομιλεί με τον άνδρα χωρίς εμφανή ένταση ενώ η συνάντησή τους φαίνεται σύντομη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 58χρονος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το βίντεο, η Λόρα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το thebest.gr, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στου Ζωγράφου (στο σημείο όπου την άφησε το ταξί) η τσάντα της.

Ένας πολίτης την εντόπισε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην περιοχή, και στη συνέχεια την παρέδωσε στο ΑΤ, όπου και διαπιστώθηκε πως ανήκει στην ανήλικη.