Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα – Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με την ανήλικη
Τι είπε στις Αρχές ο άντρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται.
Στην ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από την Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο, ο οποίος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του, προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, έναντι 200 ευρώ.
Σε βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συναντά τον άνδρα. Η 16χρονη Λόρα η οποία φορά στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα συνομιλεί με τον άνδρα χωρίς εμφανή ένταση ενώ η συνάντησή τους φαίνεται σύντομη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 58χρονος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.
