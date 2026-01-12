Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη.

Ήταν 07:30 το πρωί της περασμένης Πέμπτης όταν οι γονείς της την αποχαιρέτησαν την ώρα που έφευγε για το σχολείο της. Από εκείνη την στιγμή τα ίχνη του κοριτσιού χάθηκαν.

Το θρίλερ περιπλέκεται καθώς μαρτυρίες θέλουν την 16χρονη να μπαίνει σε ταξί για την Αθήνα. Λίγο πριν, φαίνεται πως συναντήθηκε κοντά στο σχολείο της με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών. Είχε μαζί του κι ένα ανήλικο κορίτσι.

Βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Η κοπέλα εδώ ήταν την Πέμπτη το πρωί. Ήρθε με ένα ΙΧ ένας κύριος, γύρω στο 1.75 – 1.80, ασπρομάλλης με γυαλιά μυωπίας. Μαζί με μία άλλη κοπελίτσα 16 – 17 χρόνων», ανέφερε μάρτυρας στο MEGA.

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην Αστυνομία, αλλά η Αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», ανέφερε ο πατέρας της νεαρής.

Η συνάντηση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει δυνατή η ταυτοποίηση του άνδρα με τον οποίο η 16χρονη μιλούσε μέσω εφαρμογής μετάφρασης καθώς δεν μιλάει ακόμα καλά ελληνικά.

Η οικογένεια μετακόμισε από τη Γερμανία στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, το κορίτσι αποβιβάστηκε έξω από το νοσοκομείο Παίδων. Όπως διαπιστώθηκε, η 16χρονη πριν εξαφανιστεί, φρόντισε να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την τύχη της ανήλικης η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φεύγοντας από το σπίτι της πήρε μαζί και το διαβατήριό της.

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή στην Πάτρα και τον τελευταίο καιρό, πούλησε στο διαδίκτυο κάποια αντικείμενα με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. Για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί “Missing Alert”.