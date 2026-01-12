Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης (8/1).

Σύμφωνα με το thebest.gr, η ανήλικη είχε έρθει πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα μαζί με την οικογένεια της από τη Γερμανία και ζούσαν μόνιμα στην Πάτρα, όπου και χάθηκαν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Λόρα εξαφανίστηκε το πρωί της ίδιας ημέρας ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μετέβη στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό καθώς πρόκειται για ένα ήσυχο και συνεσταλμένο κορίτσι που δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα.

Φίλοι της οικογένειας αναφέρουν ότι εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Οι γονείς της ανήλικης ανησύχησαν όταν το μεσημέρι περίμεναν το παιδί τους να επιστρέψει στο σπίτι, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Συμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ενδέχεται η Λορα να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη το πρωί της εξαφάνισης συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια ο άνδρας αποχώρησε μαζί με το ανήλικο παιδί ενώ η Λορα φέρεται να έφυγε με ταξί. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λόρας έχουν εντοπίσει μόνοι τους υλικό από κάμερες προσπαθώντας να ενημερώσουν τις αρχές ώστε να συλλεχθούν τα κρίσιμα στοιχεία.