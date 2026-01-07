Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στον Άλιμο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ (Βαγγέλη) Ντ από τον Αλιμο.

Τα ίχνη του αγοριού αγνοούνται από τις 22 Δεκεμβρίου και έως τώρα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Την εξαφάνιση του ανήλικου έκανε γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (07.01.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών αγνοείται από τις 22/12/2025 από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη, 07/01/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού