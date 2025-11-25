newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δάφνη: Εξαφάνιση 16χρονης – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 06:42

Δάφνη: Εξαφάνιση 16χρονης – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ανήλικη αγνοείται από τις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, όταν βρισκόταν στην περιοχή της Δάφνης Αττικής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Δάφνη, έπειτα από την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλας Μ. Την είδηση έκανε γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες (24.11.2025) το βράδυ.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της Ντανιέλας Μ., η ανήλικη αγνοείται από τις 22 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα από την περιοχή της Δάφνης Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι «κίτρινες κάρτες» για τις αναδασώσεις – Οι ενστάσεις και η φετινή αντιπυρική περίοδος
Έκθεση 24.11.25

Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις

Αρνητική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις. Πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να γίνουν και η αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος στις κατεστραμμένες εκτάσεις δεν παρακολουθείται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Λουτράκι 24.11.25

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε - Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο