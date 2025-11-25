Δάφνη: Εξαφάνιση 16χρονης – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Η ανήλικη αγνοείται από τις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, όταν βρισκόταν στην περιοχή της Δάφνης Αττικής.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Δάφνη, έπειτα από την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλας Μ. Την είδηση έκανε γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες (24.11.2025) το βράδυ.
Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της Ντανιέλας Μ., η ανήλικη αγνοείται από τις 22 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα από την περιοχή της Δάφνης Αττικής.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
