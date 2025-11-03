Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Ένας ακόμη συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για εξαφάνιση ανηλίκου, αυτή τη φορά από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, χθες Κυριακή μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Μοχάμεντ-Mohamed (ον.) Αμποχόσσα-Abohossa (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του παιδιού για την εξαφάνιση ανηλίκου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Δευτέρα, 3/11/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.