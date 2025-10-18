Συναγερμός για δύο εξαφανίσεις στη Βόρεια Ελλάδα – Αναζητούνται 14χρονος και 35χρονος

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ατόμων, ενός 14χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ενός 35χρονου από τη Μαυροθάλασσα Σερρών.

Ειδικότερα, χθες Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 10:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου ο 14χρονος Αιγύπτιος Αμπντουλαζίζ Αλακραά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18 Οκτωβρίου, για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντουλαζίζ Αλακραά έχει ύψος 1,77 μέτρων και έχει βάρος 75 κιλά. Έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η εξαφάνιση του 35χρονου Δημήτρη Ιωάννου

Ακόμη, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βισαλτίας Σερρών, το μεσημέρι στις 26 Σεπτεμβρίου, ο 35χρονος Δημήτρης Ιωάννου.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,72 μέτρων και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε αθλητικά παπούτσια και έφερε βαλίτσα μαύρου χρώματος.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, κάνει νευρικές κινήσεις και δεν μιλάει καθαρά, καθώς τραυλίζει.

«Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», τονίζεται στην ανακοίνωση.