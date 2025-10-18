newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 13:14
Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Συναγερμός για δύο εξαφανίσεις στη Βόρεια Ελλάδα – Αναζητούνται 14χρονος και 35χρονος
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 12:57

Συναγερμός για δύο εξαφανίσεις στη Βόρεια Ελλάδα – Αναζητούνται 14χρονος και 35χρονος

Εξαφανίστηκε ο 14χρονος Αιγύπτιος Αμπντουλαζίζ Αλακραά από το Ωραιόκαστρο και ο 35χρονος Δημήτρης Ιωάννου από τη Μαυροθάλασσα

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ατόμων, ενός 14χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ενός 35χρονου από τη Μαυροθάλασσα Σερρών.

Ειδικότερα, χθες Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 10:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου ο 14χρονος Αιγύπτιος Αμπντουλαζίζ Αλακραά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18 Οκτωβρίου, για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντουλαζίζ Αλακραά έχει ύψος 1,77 μέτρων και έχει βάρος 75 κιλά. Έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Ο 14χρονος Αμπντουλαζίζ Αλακραά

Η εξαφάνιση του 35χρονου Δημήτρη Ιωάννου

Ακόμη, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βισαλτίας Σερρών, το μεσημέρι στις 26 Σεπτεμβρίου, ο 35χρονος Δημήτρης Ιωάννου.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,72 μέτρων και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε αθλητικά παπούτσια και έφερε βαλίτσα μαύρου χρώματος.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, κάνει νευρικές κινήσεις και δεν μιλάει καθαρά, καθώς τραυλίζει.

«Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο 35χρονος Δημήτρης Ιωάννου

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25

Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνται οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
Ελλάδα 18.10.25

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε την ζωή της στο σπίτι της στο Κολωνάκι μίλησε για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Σύνταξη
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25

Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνται οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
