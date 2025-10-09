Συναγερμός για εξαφάνιση δύο ανδρών σε Λαμία και Αχαΐα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ανδρών από περιοχές της Λαμίας και της Αχαΐας.

Ειδικότερα, στις 7 Ιουλίου το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Λαμίας ο 59χρονος Γιώργος Χριστόπουλος. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 8 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 59χρονου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πως ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή των Χανιών Κρήτης.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος έχει ύψος 1,65 μέτρων, έχει κανονικό βάρος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκή μπλούζα.

Η εξαφάνιση του Ίλι Ζορμπάι

Παράλληλα, στις 6 Οκτωβρίου, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ριζόμυλου Αχαΐας, ο 49χρονος Ίλι Ζορμπάι, αλβανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 9 Οκτωβρίου, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 49χρονου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ίλι Ζορμπάι έχει ύψος 1,75 μέτρων, είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά παπούτσια.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».