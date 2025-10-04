Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου το βράδυ της Δευτέρας (29/9) από την περιοχή του Χολαργού.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 29/09/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χολαργού ο Ηλίας-Μιχαήλ Π., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα, 04/10/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ηλίας-Μιχαήλ Π., έχει ύψος 1,67 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.