17.09.2025 | 17:01
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
Πόσα παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη;
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:28

Πόσα παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη;

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο οι αναφορές για αγνοούμενα παιδιά διπλασιάστηκαν, με τα κορίτσια να εξαφανίζονται πιο συχνά από τα αγόρια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

 Περισσότερες από 124.000 ηλεκτρονικές αναφορές για αγνοούμενα παιδιά στάλθηκαν πέρυσι στην Missing Children Europe (MCE), την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για αγνοούμενα και σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά.

Ενώ ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό που καταγράφηκε το 2023, η ομοσπονδία δεν έχει εξηγήσει τι προκάλεσε αυτή τη σημαντική αύξηση, σύμφωνα με το euronews.

Οι αναφορές μπορούν να γίνουν μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών συνομιλίας και κοινωνικών μέσων.

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία από 22 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Αλβανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα περισσότερα εξαφανισμένα παιδιά εντοπίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η επιστροφή των παιδιών με δική τους πρωτοβουλία είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τρόπος ανεύρεσης των παιδιών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το 67% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων αφορούσε παιδιά που είτε έφυγαν από το σπίτι τους είτε τα έδιωξαν από το σπίτι ή το ίδρυμα φροντίδας τους.

Η μέση ηλικία των παιδιών που εξαφανίζονται, σύμφωνα με 18 γραμμές άμεσης επικοινωνίας, κυμαινόταν από 12 έως 16 ετών, γεγονός που δείχνει ότι οι έφηβοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Γιατί εξαφανίζονται τα παιδιά και πόσος χρόνος χρειάζεται για να βρεθούν;

Τα προβλήματα στο σπίτι και στα ιδρύματα, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, είναι μεταξύ των πιο συνηθισμένων λόγων που αναφέρουν οι γραμμές βοήθειας.

Ακολουθούν τα ζητήματα ψυχικής υγείας, τα προβλήματα στο σχολείο και η σεξουαλική παρενόχληση ή εκμετάλλευση.

Έξι στα δέκα παιδιά που αναφέρθηκαν ως αγνοούμενα ήταν κορίτσια.

«Ωστόσο, στοιχεία από το Βέλγιο, που συγκρίνουν τις γραμμές βοήθειας με τα στοιχεία της αστυνομίας, υποδηλώνουν πιθανή μεροληψία ως προς το φύλο στις αναφορές, με τα αγόρια να δηλώνονται λιγότερο σε σύγκριση με τα κορίτσια», αναφέρεται στην έκθεση του MCE.

Η πλειονότητα των παιδιών που έφυγαν από το σπίτι τους βρέθηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα (78%), ενώ το 15% βρέθηκε μεταξύ μιας εβδομάδας και ενός μήνα μετά την εξαφάνισή τους, σύμφωνα με 11 γραμμές βοήθειας του MCE.

Αγνοούμενα παιδιά μεταναστών

Οι περιπτώσεις που αφορούσαν παιδιά μεταναστών αυξήθηκαν ελαφρώς το 2024, φτάνοντας το 7%.

Ωστόσο, η MCE προειδοποίησε ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων για τα παιδιά μεταναστών, γεγονός που περιορίζει την κατανόηση του αριθμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αγνοούνται περισσότερα αγόρια από κορίτσια.

Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Η μέση ηλικία των παιδιών-μεταναστών που αγνοούνται ήταν μεταξύ 12 και 17 ετών, σύμφωνα με αναφορές από εννέα γραμμές άμεσης επικοινωνίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από πέντε γραμμές άμεσης επικοινωνίας, 69 από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν ζωντανά, 46 από τα οποία βρέθηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα, και τρία παιδιά βρέθηκαν μεταξύ ενός μήνα και 12 μηνών μετά την εξαφάνισή τους.

Το Μαρόκο, το Αφγανιστάν, η Αλγερία και η Συρία είναι οι πιο συνηθισμένες χώρες προέλευσης των παιδιών που αγνοούνται.

Μεταξύ 2021 και 2023, περισσότερα από 50.000 ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με την οργάνωση Lost in Europe.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
inTown
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.09.25

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα
Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω 17.09.25

Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα

Πώς είναι δυνατόν από τη μία να προωθείται η διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και από την άλλη να επιχορηγείται η πολεμική του μηχανή από την ΕΕ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
Επικίνδυνη προχειρότητα 17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Athens Καλλιθέα 1-0: Πρώτη ελληνική νίκη εν μέσω αποδοκιμασιών
Κύπελλο Ελλάδας 17.09.25

Πρώτη ελληνική νίκη για τον Παναθηναϊκό εν μέσω αποδοκιμασιών (1-0)

Με σκόρερ τον Ντέσερς ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλλιθέα και άρχισε με νίκη το Κύπελλο Ελλάδας. Αποδοκιμασίες για Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Κομπότη από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
Συνέντευξη Μητσοτάκη με την ακρίβεια σε πρώτο πλάνο
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25 Upd: 19:31

Συνέντευξη Μητσοτάκη με την ακρίβεια σε πρώτο πλάνο

Με τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ να μην είναι ενθαρρυντικά για την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα με επικοινωνιακή αντεπίθεση.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. - Η σύνθεση της κυπριακής ομάδας.

Σύνταξη
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
The Good Life 17.09.25

Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη
«Βέρτιγκο ΝΔ» 17.09.25

Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

«Ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του», σχολίασε τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία η Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές

Σύνταξη
Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου
Ελλάδα 17.09.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς σύμφωνα η αστυνομία προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίον η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη

Σύνταξη
Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση

Ένα γκολ του Φραντζί Πιερό ήταν αρκετό ώστε η ΑΕΚ να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αιγάλεω και να ξεκινήσει με τους τρεις βαθμούς τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο

Οργή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, φώναξε συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.

Σύνταξη
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Φονικό κλίμα 17.09.25

Η κλιματική αλλαγή διπλασίασε τους θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα – Εκατοντάδες επιπλέον νεκροί το καλοκαίρι

Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει τη ζωή του σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, υπολογίζει βρετανική μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»
Βουλή 17.09.25

Νέο «γαλάζιο» χτύπημα κατά Μητσοτάκη - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να στηρίξω την κυβέρνηση», λέει ο Σιμόπουλος

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Athens Kallithea για την 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (ώστε να προκριθεί απευθείας στους «8») πέτυχε ο Άρης με 1-0 στο Αγρίνιο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

