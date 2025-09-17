Πόσα παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη;

Περισσότερες από 124.000 ηλεκτρονικές αναφορές για αγνοούμενα παιδιά στάλθηκαν πέρυσι στην Missing Children Europe (MCE), την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για αγνοούμενα και σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά.

Ενώ ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό που καταγράφηκε το 2023, η ομοσπονδία δεν έχει εξηγήσει τι προκάλεσε αυτή τη σημαντική αύξηση, σύμφωνα με το euronews.

Οι αναφορές μπορούν να γίνουν μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών συνομιλίας και κοινωνικών μέσων.

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία από 22 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Αλβανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα περισσότερα εξαφανισμένα παιδιά εντοπίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η επιστροφή των παιδιών με δική τους πρωτοβουλία είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τρόπος ανεύρεσης των παιδιών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το 67% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων αφορούσε παιδιά που είτε έφυγαν από το σπίτι τους είτε τα έδιωξαν από το σπίτι ή το ίδρυμα φροντίδας τους.

Η μέση ηλικία των παιδιών που εξαφανίζονται, σύμφωνα με 18 γραμμές άμεσης επικοινωνίας, κυμαινόταν από 12 έως 16 ετών, γεγονός που δείχνει ότι οι έφηβοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Γιατί εξαφανίζονται τα παιδιά και πόσος χρόνος χρειάζεται για να βρεθούν;

Τα προβλήματα στο σπίτι και στα ιδρύματα, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, είναι μεταξύ των πιο συνηθισμένων λόγων που αναφέρουν οι γραμμές βοήθειας.

Ακολουθούν τα ζητήματα ψυχικής υγείας, τα προβλήματα στο σχολείο και η σεξουαλική παρενόχληση ή εκμετάλλευση.

Έξι στα δέκα παιδιά που αναφέρθηκαν ως αγνοούμενα ήταν κορίτσια.

«Ωστόσο, στοιχεία από το Βέλγιο, που συγκρίνουν τις γραμμές βοήθειας με τα στοιχεία της αστυνομίας, υποδηλώνουν πιθανή μεροληψία ως προς το φύλο στις αναφορές, με τα αγόρια να δηλώνονται λιγότερο σε σύγκριση με τα κορίτσια», αναφέρεται στην έκθεση του MCE.

Η πλειονότητα των παιδιών που έφυγαν από το σπίτι τους βρέθηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα (78%), ενώ το 15% βρέθηκε μεταξύ μιας εβδομάδας και ενός μήνα μετά την εξαφάνισή τους, σύμφωνα με 11 γραμμές βοήθειας του MCE.

Αγνοούμενα παιδιά μεταναστών

Οι περιπτώσεις που αφορούσαν παιδιά μεταναστών αυξήθηκαν ελαφρώς το 2024, φτάνοντας το 7%.

Ωστόσο, η MCE προειδοποίησε ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων για τα παιδιά μεταναστών, γεγονός που περιορίζει την κατανόηση του αριθμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αγνοούνται περισσότερα αγόρια από κορίτσια.

Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Η μέση ηλικία των παιδιών-μεταναστών που αγνοούνται ήταν μεταξύ 12 και 17 ετών, σύμφωνα με αναφορές από εννέα γραμμές άμεσης επικοινωνίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από πέντε γραμμές άμεσης επικοινωνίας, 69 από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν ζωντανά, 46 από τα οποία βρέθηκαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα, και τρία παιδιά βρέθηκαν μεταξύ ενός μήνα και 12 μηνών μετά την εξαφάνισή τους.

Το Μαρόκο, το Αφγανιστάν, η Αλγερία και η Συρία είναι οι πιο συνηθισμένες χώρες προέλευσης των παιδιών που αγνοούνται.

Μεταξύ 2021 και 2023, περισσότερα από 50.000 ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με την οργάνωση Lost in Europe.