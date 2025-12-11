Συναγερμός στο Χαμόγελο του Παιδιού – Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα
Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
- Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
- Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα
Συναγερμός στο Χαμόγελο του Παιδιού μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Μοράντ Σαμαράι με καταγωγή από το Ιράκ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.
Συγκεκριμένα, ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
- Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
- LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
- Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Σπουδαία νίκη της Ένωσης με ανατροπή
- Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλο «διπλό» οκτάδας για τους Reds
- Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικαίωμα σιωπής» και για την «κουμπαριά» – «Φραπές» σκέτος και «φραπές» με ζάχαρη
- Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρώτη εκτίμηση Κολυδά
- Συναυλία στο Αθήναιον Ωδείο εις μνήμην της Lubna Alyaan – Η έφηβη βιολονίστα που μαρτύρησε στη Γάζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις