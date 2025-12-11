Συναγερμός στο Χαμόγελο του Παιδιού – Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

Συναγερμός στο Χαμόγελο του Παιδιού μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Μοράντ Σαμαράι με καταγωγή από το Ιράκ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.