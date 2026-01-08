Βόνιτσα: Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας τριών ανήλικων παιδιών – Τι λέει συγγενικό πρόσωπο

Εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχουν χαθεί τα ίχνη μίας μητέρας τριών παιδιών στη Βόνιτσα.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό βίας είχε λάβει χώρα πριν από 5 χρόνια, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της.

«Η αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο και συμπλήρωσε:

«Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην αστυνομία. Δεν ξέρω και από που ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε».

Σήμερα δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας, με τις Αρχές να στέλνουν σήμα στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες που ανέφεραν ότι βρίσκεται εκεί.

Την ίδια στιγμή συγγενής της αγνοούμενης σημείωσε πως συνομίλησε ορισμένες φορές με την γυναίκα στο Viber, με την τελευταία να της αναφέρει πως είχε σκοπό να φύγει για μερικές μέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.