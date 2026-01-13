Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα – Ο άγνωστος άντρας και η δύσκολη προσαρμογή στην Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Η ανήλικη, κόρη Γερμανών γονέων που ζουν μόνιμα στην Πάτρα, εξαφανίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινότητα και την αστυνομία.

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες»

Η φίλη της Λόρας Βασιλική, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δυσκολίες που είχε η 16χρονη στην προσαρμογή της στην Ελλάδα. Όπως είπε, η Λόρα αντιμετώπιζε προβλήματα στο σχολείο και είχε αναφέρει αρκετές φορές ότι δυσκολευόταν να προσαρμοστεί, ενώ δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα και τη νέα της ζωή στην Ελλάδα.

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ. και μέχρι να μάθει τη γλώσσα. μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο», ανέφερε φίλη της 16χρονη στο LIVE NEWS.

Σύμφωνα με την Βασιλική, η Λόρα πουλούσε πράγματά της: «Ξέρουμε ότι πούλαγε πολλά πράγματά της, ρούχα, τσάντες, καλλυντικά, προσπαθούσε πάρα πολύ. Την είχα ρωτήσει για ποιο λόγο τα δίνει και είπε “δεν μου αρέσουν πια, δεν με χαρακτηρίζουν, οπότε θέλω να τα δώσω”. Τώρα το πώς εξελίχτηκε έτσι όλο αυτό, δεν ξέρω…».

Ο άγνωστος άνδρας και το ταξίδι Πάτρα-Αθήνα

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και επικεντρώνονται στην αναζήτηση του άνδρα με τον οποίο η 16χρονη φαίνεται να είχε επαφή λίγο πριν εξαφανιστεί. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, που είχε μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για την εξαφάνιση της 16χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές, προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση του μυστηρίου.

Τι λέει ο πατέρας της 16χρονης

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», ανέφερε ο πατέρας της νεαρής στο LIVE NEWS.