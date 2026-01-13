Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Άφαντη για πέμπτη ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα με το μυστήριο για την εξαφάνισή της από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της να μεγαλώνει.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της επικεντρώνονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου όπου εντοπίστηκαν τα τελευταία της ίχνη.

Βίντεο ντοκουμέντο

Νωρίτερα το Mega και το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει την άφιξη της 16χρονης στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η ώρα είναι 10:12 το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Η ανήλικη έχει φτάσει με το ταξί στην Αθήνα και καταγράφεται από κάμερα, στο αποκλειστικό βίντεο του Live News.

Η 16χρονη εμφανίζεται από την απέναντι πλευρά του δρόμου να περιμένει το φανάρι και δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα. Κοιτάει διαρκώς το κινητό της κι όταν φαίνεται να βρίσκει αυτό που ψάχνει, με βήμα ταχύ ξεκινά για τον προορισμό της. Δεν μοιάζει καθόλου να περιπλανιέται. Οι κινήσεις της προδίδουν ότι έχει συγκεκριμένο τόπο που πηγαίνει, σαν ραντεβού, σαν κάποιος να την περιμένει.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και η σχολική της τσάντα που παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Το μήνυμα του πατέρα της

Την ίδια ώρα ο πατέρας της στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του Live News.

«Λόρα ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

«Από τις 08/01 δεν έχει επικοινωνήσει», λέει ο ίδιος.

<br />

Ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε την περασμένη Πέμπτη ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως λέει αποκλειστικά στο Live News δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου». Όπως λέει ο οδηγός, η ανήλικη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;».

«Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», λέει ο ίδιος.

«Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια» υποστηρίζει ο οδηγός.

<br />

Το τηλεφώνημα στο ραδιοταξί

Το Live News παρουσιάζει την κλήση της 16χρονης στο ταξί.

<br />

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κλήση αυτή έγινε από κινητό φίλης της. Ο πατέρας της φίλης της 16χρονης, λέει στο Live News:

«Γενικά η Λόρα ήθελε να μαζέψει χρήματα από αρκετά παλιά και προσπαθούσε να πουλάει διάφορα πράγματα που έφτιαχνε. Μετά είπαν και τα κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτων και μάλιστα πούλησε και κάτι κοσμήματα μάλλον σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα. Έλεγε ότι είναι από φτωχή οικογένεια και ότι θέλει να αγοράζει μερικά πράγματα για να μην επιβαρύνει την οικογένειά της. Την μέρα πριν εξαφανιστεί, το πρωί πήγε και αγόρασε ένα κινητό μεταχειρισμένο από κάποιον γνωστό της. Μετά πήγανε μία βόλτα, κάτσανε λίγο. Μέσα σε αυτήν τη βόλτα πήρε και τηλέφωνο η Λόρα για το ταξί και είπε ότι είναι για μία φίλη της 18 χρόνων που θέλει να πάει στην Αθήνα να δει τη γιαγιά της».

<br />

Πολύ δύσκολο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Ένα από τα πρώτα σενάρια έχει εξετάσει η Αστυνομία για την υπόθεση είναι η 16χρονη να έχει προσπαθήσει να φύγει στο εξωτερικό και ειδικότερα στη χώρα καταγωγή της την Γερμανία. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένειά της έφυγε πριν τρία χρόνια από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε μαζί με την ανήλικη στην Πάτρα.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Μάλιστα όπως είπε και ο Γιώργος Καλιακμάνης η έξοδος της 16χρονης στο εξωτερικό είναι πολύ δύσκολο να έχει γίνει αφού είναι ανήλικη και θα χρειαζόταν πλαστό διαβατήριο για να γίνει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τον κ. Καλιακμάνη οι έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στην περιοχή του Ζωγράφου. Σίγουρα εκεί η ανήλικη κάποιον συνάντησε και πρέπει να ελεγχθούν κάμαρες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιβιβάστηκε σε κάποιο όχημα ή μηχανή.