Αγωνία για την 16χρονη Λόρα – Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξή της στην Αθήνα

Την ώρα που το θρίλερ για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, έρχεται στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο για την άφιξη της 16χρονης στην Αθήνα -και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η ώρα είναι 10:12 το πρωί και είναι η στιγμή που η ανήλικη έχει μόλις φτάσει με το ταξί στην Αθήνα. Τις κινήσεις της καταγράφει κάμερα κλειστού κυκλώματος από κατάστημα της περιοχής.

Κοιτάει διαρκώς το κινητό της

Η 16χρονη εμφανίζεται από την απέναντι πλευρά του δρόμου να περιμένει το φανάρι και δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα.

Κοιτάει διαρκώς το κινητό της κι όταν φαίνεται να βρίσκει αυτό που ψάχνει, με βήμα ταχύ ξεκινά για τον προορισμό της.

Όμως δεν μοιάζει καθόλου να περιπλανιέται. Οι κινήσεις της προδίδουν ότι έχει συγκεκριμένο τόπο που πηγαίνει, σαν ραντεβού, σαν κάποιος να την περιμένει.

Το μήνυμα του πατέρα της: «Λόρα ανησυχούμε»

Την ίδια ώρα ο πατέρας της στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του MEGA, εκφράζοντας την αγωνία του για την τύχη του παιδιού του.

«Λόρα ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε» σημείωσε ο πατέρας της 16χρονης.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το Live News, η 16χρονη Λόρα φοράει μαύρο μπουφάν με κουκούλα και από μέσα, όπως διακρίνεται, ένα τζόκεϊ. Τα αθλητικά της παπούτσια μαύρα με τη λευκή ρίγα, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Κρίσιμο σημείο οι δύο τσάντες: μία που κρέμεται μπροστά και μία που κρατά στην πλάτη της. Σημάδι ότι έχει πάρει μαζί της πράγματα, σαν να ήταν προσχεδιασμένη η άφιξή της στην Αθήνα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση τρέχουν, πληροφορίες θέλουν να έχει εντοπιστεί μία τσάντα στου Ζωγράφου, η οποία φέρεται να ανήκει στην 16χρονη και παραδόθηκε από πολίτη στις αστυνομικές Αρχές.