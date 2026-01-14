Συνεχίζεται για έκτη μέρα το θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στην Αθήνα. Οι προσπάθειες εντοπισμού της έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής, παρατείνοντας την αγωνία των οικίων της.

Υλικό που καταγράφει η κάμερα απέναντι από το Παίδων «Αγία Σοφία» δείχνει το τελευταίο της ίχνος στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου την αποβίβασε το ταξί στις 8 Ιανουαρίου. Η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στο ταξί ήταν η οδός Αιγίου, ένας δρόμος πάνω από το νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε ο ταξιτζής στο Mega, την πέρασε για φοιτήτρια. «Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου. Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου; Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», λέει ο ίδιος.

Η καταγγελία για κακοποίηση και η φιλοξενία σε δομή

Πληροφορίες του pelop.gr αναφέρουν ότι η 16χρονη που εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη από το Ρίο είχε φιλοξενηθεί σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία, όπου ζούσε με τους γονείς της, έπειτα από καταγγελία ενός γείτονα.

Στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Λόρα μιλούσε συχνά για φόβο και κακοποίηση

Η Λόρα φαίνεται ότι ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για τη φυγή της, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε μελετήσει εδώ και καιρό τις κινήσεις της. Οι αστυνομικές Αρχές εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της, καθώς η άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκεται στη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της.

Στη συγκεκριμένη δομή της Γερμανίας έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα έπειτα από την καταγγελία του γείτονα για λεκτική και ίσως σωματική κακοποίηση. Στη συνέχεια επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση. Τα νέα στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν τις πληροφορίες από τους φίλους της, ότι το ανήλικο κορίτσι αισθανόταν πολύ καταπιεσμένο κυρίως από τον πατέρα της.

<br />

Άλλο στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι οι αναρτήσεις που έκανε η Λόρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για φόβο και κακοποίηση, με τη δεύτερη λέξη να την έχει κάνει tag σε πολλές από αυτές. Επίσης, είχε ανεβάσει μεταξύ άλλων τη φράση: «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει το τελευταίο σημείο όπου εντοπίζεται η 16χρονη, στη λεωφόρο Θηβών.

Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, το κορίτσι είχε δύο κινητά στην κατοχή της τα οποία είναι κλειστά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Όμως, επειδή στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως το χρησιμοποιεί το κινητό της, πρόκειται πιθανώς για μια τρίτη συσκευή, για ένα τρίτο νούμερο το οποίο ακόμα οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει.

Η κοπέλα φαίνεται ότι πουλούσε διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα και είχε μετρητά στα χέρια της γιατί με μετρητά πλήρωσε και το ταξί, περίπου 320 ευρώ όπως είπε και ο οδηγός.

Ένα από τα βίντεο την δείχνει στην Αθήνα, δίπλα σε περίπτερο, όπου κοντοστέκεται για λίγο, κοιτάει το κινητό της, ψάχνει κάτι και στη συνέχεια προχωράει προς τα κάτω, στην οδό Μικράς Ασίας. Στο φαρμακείο στρίβει το κορίτσι αριστερά, εκεί υπάρχει μία στοά. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ενεχυροδανειστήριο που υπάρχει στην περιοχή, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε σχετικά με την υπόθεση: «Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο Παίδων. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι».

Και συνέχισε: «Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν από δύο χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στην Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Την δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω».

Τι λέει η φίλη της

Όπως δήλωσε η φίλη της στο Star, «μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μια φίλη της. Ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μια τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει».

Και πρόσθεσε: «Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της, είχε πει πολλές φορές όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».