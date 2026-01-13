Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή του Ζωγράφου και στο Γουδί επικεντρώνονται οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα την περασμένη Πέμπτη και από τότε δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, τα τελευταία ίχνη της 16χρονης έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Ζωγράφου όπου έφτασε με ταξί από την Πάτρα. Οι κινήσεις της έχουν καταγραφεί από κάμαρες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου.

Οι τελευταίες κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη από εκείνο το πρωινό.

Η ανήλικη φαίνεται να κινείται στην οδό Μικράς Ασίας. Εκεί μπήκε σε μια καφετέρια και ζήτησε να συνδεθεί στο ineternet μέσω wifi. Αφού αντάλλαξε κάποια μηνύματα με το κινητό της στη συνέχεια απομακρύνεται. Ωστόσο μετά από λίγο επιστρέφειμ προφανώς για να συνδεθεί και πάλι στο internet και στη συνέχεια εξαφανίζεται.

Αυτά είναι και τα τελευταία πλάνα που έχουν καταγράψει την 16χρονη.

Ο μυστηριώδης άνδρας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας φέρεται να έχει μπει ένα πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση. Είναι ένα άτομο που φέρεται να γνώρισε η 16χρονη μέσω social media. Με το άτομο αυτό φαίνεται να είχε επικοινωνία από τον προηγούμενο μήνα και εικάζεται ότι μαζί του η 16χρονη οργάνωσε την εξαφάνισή της πριν τα Χριστούγεννα.

Εικάζεται ότι η 16χρονη όταν έφτασε στην Αθήνα αντάλλαξε μηνύματα με αυτόν τον μυστηριώδη άνδρα και να την καθοδήγησε προκειμένου να συναντηθούν.

Η αστυνομία έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για την 16χρονη, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι η 16χρονη πούλησε τα δυο κινητά τηλέφωνα που είχε και αγόρασε καινούριο. Ωστόσο φαίνεται να είναι κλειστό και δεν μπορεί να εντοπιστεί για την ώρα.

Το χρονικό

Πριν από έξι ημέρες, έφυγε για το σχολείο της στην Πάτρα. Δεν πήγε όμως ποτέ στο μάθημα. Είχε μαζί της ένα σακίδιο, εξασφάλισε όσα χρήματα μπορούσε, μπήκε και σε ένα ταξί για την Αθήνα και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Η αγωνία για την τύχη της 16χρονης κορυφώνεται. Ακόμα δεν έχει δώσει σημεία ζωής και ο πατέρας της, μέσω του MEGA, της απευθύνει έκκληση.

«Λόρα, ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν Θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε!».

Το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο 58χρονος που εμφανίζεται σε βίντεο να συνομιλεί με την ανήλικη, λίγη ώρα προτού εκείνη πάρει ταξί για την Αθήνα. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, συναντήθηκε με τη 16χρονη για να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο κινητό που ήταν σε αγγελία και πως μαζί του είχε και την ανήλικη κόρη του.

«Συνάντησα τη 16χρονη για να αγοράσω το μεταχειρισμένο κινητό της το οποίο είχε βάλει σε αγγελία. Το ήθελα για την κόρη μου την οποία είχα πάρει μαζί μου. Δεν γνώριζα το κορίτσι αυτό, είχαμε μίλησε μόνο τηλεφωνικά για να ορίσουμε μέρος και ώρα συνάντησης. Ήρθε μόνη της. Μιλήσαμε, μου έδειξε τη συσκευή και έφυγα».

Η στιγμή που η 16χρονη φθάνει στου Ζωγράφου το πρωί της Πέμπτης

Βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA δείχνει την Λόρα να φθάνει στου Ζωγράφου στις δέκα και δώδεκα λεπτά το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Το κορίτσι κρατάει δύο τσάντες.

Η μία θα βρεθεί αργότερα πεταμένη δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Κοιτάζει για λίγο το κινητό της και στη συνέχεια περπατά προς άγνωστη κατεύθυνση.